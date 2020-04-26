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26апреля
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сегодня, 10:26 2

Нарушение ПДД привело к жесткой аварии в Приамурье

Нарушение ПДД привело к жесткой аварии в Приамурье
Фото: instagram.com/blag_dtp

В Бурейском районе Амурской области произошло жесткое ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации к аварии привело несоблюдение правил дорожного движения одним из водителей.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, по предварительной информации водитель автомобиля Nissan March, мужчина 1977 года рождения при выезде с прилегающей территории не пропустил машину Toyota Carina, которой управляла женщина 1982 года рождения. Легковушки столкнулись, в результате водитель Toyota Carina была травмирована.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    39 минут назад

    ,,В результате получала травмы водитель,,. Это на каком языке? А.И. вы когда начнёте уважать себя в первую очередь. Ваши материалы выложенные без правок,просто зашкаливают. Наймите себе грамотного корректора.

  • Правильный умник

    Правильный умник
    26 минут назад

    и аднкватного модератора...

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