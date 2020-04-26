В Благовещенске рухнула стена склада с соей, повредив теплосети (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о происшествии в Благовещенске. Отмечается, что по адресу: улица Студенческая, 11, рухнула стена склада с соей, повредив теплосети. Ряд предприятий остались без отопления. Данную информацию прокомментировали в пресс-службе Благовещенской ТЭЦ.

В пресс-службе агентству сказали, что эта авария случилась не на сети ТЭЦ, а на ведомственных сетях, которые подключены к магистральной сети. Было произведено отключение данного «ответвления» для устранения аварии. Устранением занимаются владельцы сетей. В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области также сообщили, что люди при происшествии не пострадали.