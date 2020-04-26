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26апреля
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сегодня, 09:28 4

На главной странице Амур.инфо появились сведения о заболевших COVID-19 в Приамурье

На главной странице Амур.инфо появились сведения о заболевших COVID-19 в Приамурье
Фото: скриншот сайта

На главной странице сайта Амур.инфо для удобства читателей появился новый элемент. Теперь вверху страницы отображаются сведения о заболевших COVID-19 в Амурской области.

Представлены три показателя: числом оранжевого цвета обозначено общее количество случаев заболевания, числом зеленого цвета – количество выздоровевших, числом черного цвета – количество умерших.

Так, по последней официальной информации, в Амурской области COVID-19 подтвержден у 33 человек, пятеро выздоровели, умерших нет.

На сайте Амур.инфо также доступна ссылка на онлайн-карту распространения коронавируса в России и в мире.

Просмотров всего: 4390

#коронавирус

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Комментарии
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  • Правильный умник

    Правильный умник
    1 час назад

    Я так понимаю ночью в Амурской области был объявлен так называемый "полный?" карантин?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Правильный умник

    Я так понимаю ночью в Амурской области был объявлен так называемый "полный?" карантин?



    "Курс" Ковида уже пару дней висит на первой странице.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    58 минут назад

    Губернатор чем то грозил по достижению 30,-уже 33,-ну и....

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    53 минуты назад

    Модератор,- что у АИ контракт с "mm_Константин Ахметов" и прочими сексуально озабоченными? На каждой странице(зарегистрированы сегодня)

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