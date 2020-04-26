На главной странице Амур.инфо появились сведения о заболевших COVID-19 в Приамурье

Фото: скриншот сайта

На главной странице сайта Амур.инфо для удобства читателей появился новый элемент. Теперь вверху страницы отображаются сведения о заболевших COVID-19 в Амурской области.

Представлены три показателя: числом оранжевого цвета обозначено общее количество случаев заболевания, числом зеленого цвета – количество выздоровевших, числом черного цвета – количество умерших.

Так, по последней официальной информации, в Амурской области COVID-19 подтвержден у 33 человек, пятеро выздоровели, умерших нет.

На сайте Амур.инфо также доступна ссылка на онлайн-карту распространения коронавируса в России и в мире.