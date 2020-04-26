Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:09 2

«Залито все кровью»: камера сняла на видео ночную драку в Благовещенске

«Залито все кровью»: камера сняла на видео ночную драку в Благовещенске
Фото: кадр видео

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено происшествие в Благовещенске. Как отмечает инстаграм-паблик kriminal.blg, ночью произошла потасовка возле дома по адресу: улица Строителей, 70.

Отмечается, что причины неизвестны, однако утром место «побоища» было все залито кровью. Информацию паблика подтверждает переписка жильцов дома № 70 по улице Строителей в чате дома в WhatsApp.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сказали, что предоставят комментарий позже.

Просмотров всего: 4173

#происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Приамурье полицейские задержали предполагаемого автоугонщика (фото)
Происшествия 2

Нарушение ПДД привело к жесткой аварии в Приамурье

Происшествия 1

В Благовещенске рухнула стена склада с соей, повредив теплосети (фото)
Общество 9

Благовещенский дом с разрушающейся стеной не признан аварийным
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Самоизоляция переходит в самоуничтожение...

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    57 минут назад

    Так ведь что то похожее пару месяцев назад уже там было.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь