«Залито все кровью»: камера сняла на видео ночную драку в Благовещенске

Фото: кадр видео

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено происшествие в Благовещенске. Как отмечает инстаграм-паблик kriminal.blg, ночью произошла потасовка возле дома по адресу: улица Строителей, 70.

Отмечается, что причины неизвестны, однако утром место «побоища» было все залито кровью. Информацию паблика подтверждает переписка жильцов дома № 70 по улице Строителей в чате дома в WhatsApp.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сказали, что предоставят комментарий позже.