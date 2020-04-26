«Залито все кровью»: камера сняла на видео ночную драку в Благовещенске
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено происшествие в Благовещенске. Как отмечает инстаграм-паблик kriminal.blg, ночью произошла потасовка возле дома по адресу: улица Строителей, 70.
Отмечается, что причины неизвестны, однако утром место «побоища» было все залито кровью. Информацию паблика подтверждает переписка жильцов дома № 70 по улице Строителей в чате дома в WhatsApp.
В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сказали, что предоставят комментарий позже.
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