Третьей заболевшей COVID-19 в Тынде стала медсестра больницы

Стали известны подробности, связанные с третьим случаем заболевания COVID-19 в Тынде. Как оказалось, инфекцию выявили у медицинской сестры Тындинской больницы.

Об этом рассказала мэр города Марина Михайлова в прямом эфире телекомпании «Тында», пишет газета «БАМ». Отмечается, что медсестра по долгу службы контактировала с женщиной, которая заболела COVID-19 ранее.

По словам мэра, состояние медика не тяжелое, исследования на новую коронавирусную инфекцию она проходила регулярно. Более того, женщина все это время находилась в самой больнице и соблюдала санитарно-эпидемический режим.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Амурской области по состоянию на 25 апреля выявлены 33 случая COVID-19. Заболевшие – жители Благовещенска (19 человек), Белогорска (5 человек), Тынды (3 человека), Зеи (3 человека), Свободного (1 человек) и Магдагачинского района (2 человека).