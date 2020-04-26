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26апреля
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сегодня, 08:45 3

Третьей заболевшей COVID-19 в Тынде стала медсестра больницы

Третьей заболевшей COVID-19 в Тынде стала медсестра больницы
Фото: pixabay.com

Стали известны подробности, связанные с третьим случаем заболевания COVID-19 в Тынде. Как оказалось, инфекцию выявили у медицинской сестры Тындинской больницы.

Об этом рассказала мэр города Марина Михайлова в прямом эфире телекомпании «Тында», пишет газета «БАМ». Отмечается, что медсестра по долгу службы контактировала с женщиной, которая заболела COVID-19 ранее.

По словам мэра, состояние медика не тяжелое, исследования на новую коронавирусную инфекцию она проходила регулярно. Более того, женщина все это время находилась в самой больнице и соблюдала санитарно-эпидемический режим.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Амурской области по состоянию на 25 апреля выявлены 33 случая COVID-19. Заболевшие – жители Благовещенска (19 человек), Белогорска (5 человек), Тынды (3 человека), Зеи (3 человека), Свободного (1 человек) и Магдагачинского района (2 человека).

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#здоровье #коронавирус #Тында

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Комментарии
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  • Epimetey

    Epimetey
    2 часа назад

    Ну и где ваша, хвалёная, защита мед работников?

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    Берегите наших медиков.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Больницу будут на карантин закрывать?

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