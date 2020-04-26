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26апреля
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сегодня, 08:33 3

Глава Приамурья спросил мнения людей о проекте обновления сквера возле «Харбина»

Глава Приамурья спросил мнения людей о проекте обновления сквера возле «Харбина»
Фото: instagram.com/va.orlov

Губернатор Амурской области Василий Орлов опубликовал в Инстаграме обращение к пользователям. Он предложил им высказать мнения по поводу проекта обновления сквера, расположенного возле кинотеатра «Харбин» в Благовещенске.

«Здравствуйте, друзья. Сегодня хочу предложить вам на голосование новый проект обновления сквера у кинотеатра "Харбин" в Благовещенске. Пишите в комментариях, что вам нравится и что нет. Мы обязательно учтем ваши замечания и предложения в дальнейшей работе по реализации проекта», – написал Василий Орлов.

Пользователи уже публикуют свои мнения. Так, один из них отметил: «Много бетона, очень много! А хочется зелени, сквер же!». «Больше деревьев. В жаркое лето камень греется и на улице невозможно находиться», – вторил ему другой пользователь. Прозвучало также мнение, что необходимо добавить в проект детскую площадку, как на набережной.

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#губернатор

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Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    Мало деревьев.Это уже не сквер, а площадь.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    Калита уже не при делах?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Мне нравится,всё красиво,предложенное.А деревья разрастутся,так что тень будет,потом спиливать ещё будут.Детская площадка красивая.

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