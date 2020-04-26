Глава Приамурья спросил мнения людей о проекте обновления сквера возле «Харбина»

Фото: instagram.com/va.orlov

Губернатор Амурской области Василий Орлов опубликовал в Инстаграме обращение к пользователям. Он предложил им высказать мнения по поводу проекта обновления сквера, расположенного возле кинотеатра «Харбин» в Благовещенске.

«Здравствуйте, друзья. Сегодня хочу предложить вам на голосование новый проект обновления сквера у кинотеатра "Харбин" в Благовещенске. Пишите в комментариях, что вам нравится и что нет. Мы обязательно учтем ваши замечания и предложения в дальнейшей работе по реализации проекта», – написал Василий Орлов.

Пользователи уже публикуют свои мнения. Так, один из них отметил: «Много бетона, очень много! А хочется зелени, сквер же!». «Больше деревьев. В жаркое лето камень греется и на улице невозможно находиться», – вторил ему другой пользователь. Прозвучало также мнение, что необходимо добавить в проект детскую площадку, как на набережной.