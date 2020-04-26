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26апреля
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сегодня, 08:08 15

Депутат Госдумы Новиков заразился коронавирусом

Депутат Госдумы Новиков заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил журналистам, что госпитализирован с коронавирусом. По его словам, он уже сдал тест на коронавирус и получил его результаты.

Позднее парламентарий сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что сейчас проходит медикаментозное лечение. Он отметил, что условия в больнице нормальные, в палате два человека, а персонал «качественно выполняет свои обязанности». Депутат сказал, что высокой температуры у него нет, было несколько «скачкообразных повышений, но в данном случае она где-то в районе нормы».

Новиков стал вторым депутатом с подтвержденным диагнозом COVID-19. Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости, что у него выявили двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.

По словам парламентария, анализ на коронавирус у него был отрицательным. Диагноз удалось с поставить помощью компьютерной томографии. Калашников также сообщил, что заразился от водителя.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что партия не планирует проводить проверку всех членов фракции на инфекцию из-за выявления COVID-19 у Калашникова. Он отметил, что на последних заседаниях Калашников не присутствовал, а депутаты уже сдавали тесты на коронавирус.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,7 миллиона человек, 187 тысяч пациентов умерли. Наибольшее число заразившихся и жертв выявили в США, Испании и Италии.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 74 588 человек, 681 пациент умер, 6250 вылечились. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Георгиевич Новиков – депутат Государственной Думы, с 2007 года избирается в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого КПРФ. Дмитрий Новиков в 1992 году окончил Благовещенский государственный педагогический институт, после чего в Амурской области началась его политическая карьера.

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#коронавирус #партии

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Комментарии
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  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    2 часа назад

    с их зарплатой 500 тыриков и лечением которое им оказывают в спец поликлиниках хрена за него переживать?!

  • Врангель

    Врангель
    2 часа назад

    Да это он как петросян-чтоб не забывали.

  • позитивный

    позитивный
    2 часа назад

    Во как, коронавирус уже томографом определяют

  • postal

    postal
    1 час назад

    Заведение будут закрывать на карантин?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    КТ наиболее точно определяет состояние легких,как в прочем и других органов,я давно делала КТ головы,стоило 6500,дорогостоящая процедура.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    Че он там про ковид говорил?

  • Правильный умник

    Правильный умник
    1 час назад

    Надеемся хоть успел в "думе" пару-тройку дней поработать....

  • ay

    ay
    1 час назад

    Правильный умникНадеемся хоть успел в "думе" пару-тройку дней поработать....


    Слуг народа будут лечить по высшему разряду. Даже ИВЛ, если надо, отбер... достанут.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Как все надоело,-послушайте Лукашенко и делайте выводы....

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    коммунист должен умереть на рабочем месте

  • ay

    ay
    1 час назад

    Кузьмич93

    Как все надоело,-послушайте Лукашенко и делайте выводы....



    Лукашенко уже столько наговорил, что у медиков волосы дыбом встают. И его земляки тоже болеют. И умирают. От "короны".

  • Янyа

    Янyа
    49 минут назад

    Какой он здесь грустный...

  • Имас крав

    Имас крав
    34 минуты назад

    Павлу Корчагину было сложнее и он не ныл

  • хаййп

    хаййп
    33 минуты назад

    Госдуму уже на карантин закрыли?

  • Крав Маг

    Крав Маг
    15 минут назад

    А Госдума у нас и без коронавируса всегда на карантине была

    Свой мир

    Свои правила

    Свои коридоры, спортзалы охрененные (которые кстати думаю не закрыты) и все свое у них-вплоть до стирки белья и цен в столовой которые только у них

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