Депутат Госдумы Новиков заразился коронавирусом

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил журналистам, что госпитализирован с коронавирусом. По его словам, он уже сдал тест на коронавирус и получил его результаты.

Позднее парламентарий сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что сейчас проходит медикаментозное лечение. Он отметил, что условия в больнице нормальные, в палате два человека, а персонал «качественно выполняет свои обязанности». Депутат сказал, что высокой температуры у него нет, было несколько «скачкообразных повышений, но в данном случае она где-то в районе нормы».

Новиков стал вторым депутатом с подтвержденным диагнозом COVID-19. Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости, что у него выявили двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.

По словам парламентария, анализ на коронавирус у него был отрицательным. Диагноз удалось с поставить помощью компьютерной томографии. Калашников также сообщил, что заразился от водителя.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что партия не планирует проводить проверку всех членов фракции на инфекцию из-за выявления COVID-19 у Калашникова. Он отметил, что на последних заседаниях Калашников не присутствовал, а депутаты уже сдавали тесты на коронавирус.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,7 миллиона человек, 187 тысяч пациентов умерли. Наибольшее число заразившихся и жертв выявили в США, Испании и Италии.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 74 588 человек, 681 пациент умер, 6250 вылечились. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Георгиевич Новиков – депутат Государственной Думы, с 2007 года избирается в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого КПРФ. Дмитрий Новиков в 1992 году окончил Благовещенский государственный педагогический институт, после чего в Амурской области началась его политическая карьера.