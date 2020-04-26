Выбор читателей за 25 апреля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 25 апреля.
В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса
В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Результаты подтверждены в установленном порядке.
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24» посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца 2020 года. По ее словам, потерпеть один год — это не трагедия.
Распространителя фейка о коронавирусе в Белогорске узнали по голосу
В Белогорске возбуждено уголовное дело в отношении жительницы, проживающей в микрорайоне «Транспортный», за распространение фейка. Информацию об этом озвучил глава города Станислав Мелюков в своём Инстаграме.
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