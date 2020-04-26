Выбор читателей за 25 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 25 апреля.

В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Результаты подтверждены в установленном порядке.

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24» посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца 2020 года. По ее словам, потерпеть один год — это не трагедия.

В Белогорске возбуждено уголовное дело в отношении жительницы, проживающей в микрорайоне «Транспортный», за распространение фейка. Информацию об этом озвучил глава города Станислав Мелюков в своём Инстаграме.