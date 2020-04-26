Из-за коронавируса регионам России предложили повременить с детским здоровьем

Минпросвещения направило в регионы письма с рекомендацией перенести детскую оздоровительную кампанию из-за коронавируса. Документ подписал министр Сергей Кравцов.

«Министерство рекомендует проанализировать имеющиеся договоры субъектов РФ с организациями и проработать вопрос о переносе сроков оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей на более поздний срок», — говорится в письме. Пресс-служба Минпросвещения сообщила, что решение регионы будут принимать «исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации», сообщает «Коммерсант».

Кроме того, министерство предложило разработать дополнительные меры по подготовке организаций. Например, провести дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия, обеспечить лагеря обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами и антисептиками. Также предлагается следить за здоровьем сотрудников и детей во время смен.

До 1 июня 2020 года для борьбы с распространением COVID-19 приостановлена работа санаториев, домов отдыха и детских лагерей. По данным «Коммерсанта», Роспотребнадзор рекомендовал санаториям работать по принципу детских лагерей: принимать гостей на двухнедельные смены и проверять у них справки.