Астрологический прогноз на 26 апреля: Овны столкнутся с грубостью, Тельцы найдут работу

Восход Солнца: 05:13

Заход Солнца: 19:41

Солнце в Тельце.

Овен. Вам придется лицом к лицу столкнуться с неприятной чертой, Вам будут грубить из-за зависти. Звезды советуют не упускать свой шанс для профессионального продвижения, а также обратить внимание на личные отношения со второй половинкой.

Телец. Звезды рекомендуют прислушаться к своим мыслям и не относиться к идеям настолько критически! Если Вы находитесь в поиске работы, то завтра с большой долей вероятности получите то самое предложение! За должность даже не придется бороться.

Близнецы. Нет более удачного времени для проведения деловых переговоров и подписания сделок с партнерами. Прислушивайтесь к своим мыслям, сегодня они могут дать Вам многие ответы.

Рак. Позволив обстоятельствам вывести Вас из себя, вы только приблизите победу конкурентов. Максимальная продуктивность позволит Ракам закончить многие дела до конца уже сегодня.

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Лев. Не торопитесь, не драматизируйте и прислушивайтесь в работе к советам тех, кто знает больше. Не откладывайте самые важные дела на потом, у Вас уже достаточно квалификации для успешного завершения проекта.

Дева. В этот день звезды советуют вам погрузиться в работу, Вы сможете провести день очень плодотворно. Есть все основания доверять сегодня своей интуиции, а также советам людей, которых Вы хорошо знаете уже не первый год.

Весы. Постарайтесь бороться за справедливость вопреки обстоятельствам, сегодня Вы сможете помочь многим.

Скорпион. Не пытайтесь усидеть на двух стульях, это касается в первую очередь амбиций в работе и желания проявить себя во многих сферах. Сейчас важно не замыкаться в себе и рассказать партнеру, деловому или романтическому, о ваших мыслях и планах на будущее.

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Стрелец. Не надейтесь на обстоятельства, на судьбу или на окружающих, которые каким-то образом Вам помогут. Пришло время взять ответственность на себя, чтобы решить проблему раз и навсегда. Вы почувствуете себя хорошо, если найдете время для уединения!

Козерог. Сегодня Вы можете бросаться из крайности в крайность, так и не осознав, чего хотите от этого дня, окружающих или партнера. Сегодня под запретом должны оказаться все негативные мысли, Вы нуждаетесь в позитивном мышлении, чтобы оставить период застоя позади!

Водолей. Сегодня Вы будете торопиться успеть все запланированное, из-за чего качество работы может существенно пострадать. День пройдет в положительном ключе, но особенно успеха не принесет. Зато у вас будет время, которое можно посвятить новым планам.

Рыбы. Вы умеете признавать вину и искренне просить прощения, сегодня Вам понадобятся эти умения. Данный период идеален для учебных занятий и воплощения планов, гоните лень прочь и открывайте для себя новые горизонты.

Астролог: Вальдемар Небоходцев