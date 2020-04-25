Чего боится коронавирус: Онищенко оценил влияние света на возбудителя болезни

Солнечный свет способен уничтожить коронавирус. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности по науке и технологиям США Уильям Брайан. По его словам, уничтожают вирус также температура, и влажность. Так, при температуре плюс 21… 24 градуса и 20-процентной влажности вирус погибнет через 18 часов. Если влажность возрастет до 80%, то вирус начнет гибнуть через шесть часов, а если к этому добавить воздействие прямых солнечных лучей, на это потребуется всего две минуты.

Ранее Дональд Трамп предложил облучать заболевших коронавирусом ультрафиолетом.

Онищенко поддержал выводы американцев.

«Они все правильно говорят, – заметил бывший глава Роспотребнадзора. – Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное – ультрафиолет. Мы же рекомендуем в закрытых помещениях делать ультрафиолетовое облучение, когда людей нет. Потому что оно вредно для человека, но убивает вирус. А детализация по влажности – это, как я понимаю, данные экспериментов. Если бы на майские праздники была хорошая, солнечная погода, он бы нам здорово помогла».

Геннадий Онищенко в эфире НСН высказался за смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах России. По его мнению, это не приведет к дальнейшему распространению инфекции.