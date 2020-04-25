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25апреля
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сегодня, 20:03 2

За сутки в России выявлено почти шесть тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России выявлено почти шесть тысяч новых случаев коронавируса
Фото: pixabay.com

Общее число диагнозов COVID-19 в России достигло 74,5 тысячи. За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – 5 966 в 83 регионах.

В Москве, по данным оперативного штаба, за сутки отмечено 2 612 новых случаев, таким образом, всего в столице по данным на пятницу установлено 39 509 диагнозов. Еще 605 новых случаев зафиксировано в Московской области, 215 – в Санкт-Петербурге.

В Дальневосточных регионах 34 случая зафиксировано в Приморском крае, 28 – в Хабаровском крае, 13 случаев в Бурятии, 10 новых диагнозов в Забайкальском крае. В Магаданской области 9 новых инфицированных, 6 пациентов в Еврейской автономии, 4 – в Якутии, 3 – на Камчатке и один новый случай на Чукотке.

В Амурской области выявлено пять новых случая коронавируса. Всего в Приамурье отмечено 33 случая заболевания.

За сутки в России подтверждено 66 летальных случаев, ассоциированных с коронавирусной инфекцией, из них 41 – в Москве. Общее число смертей в России достигло, таким образом, 681.

Выписаны по выздоровлению 682 человека. За весь период выписано по выздоровлению по России – 6 250 пациентов. Девять человек выздоровело в Приморском крае, шесть – в Забайкальском крае.

Пятеро выздоровело в Якутии, по одному в Якутии, на Чукотке и в Хабаровском крае.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    кстати,в эту статистику военнослужащие как я понял не входят?

  • belka717

    belka717
    39 минут назад

    Военнослужащие не ходят свободно, как простые люди - у них полный порядок в этой ситуации.

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