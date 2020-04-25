Тындинским сиротам предоставили жилье по решению суда

В Амурской области благодаря прокуратуре трое сирот получили ключи от благоустроенных квартир. Тындинская городская прокуратура по поступившим обращениям провела проверку исполнения законодательства по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что в нарушение требований законодательства администрация Тынды длительное время не принимала меры по обеспечению жилыми помещениями заявителей, имеющих статус сирот. В связи с этим молодые люди вынуждены были снимать жилые помещения на условиях коммерческого найма, сообщает сайт Генеральной прокуратуры.

По результатам проверки в целях защиты жилищных прав заявителей Тындинский городской прокурор обратился в суд с требованиями обязать администрацию города предоставить им благоустроенные жилые помещения по договорам специализированного найма, отвечающие санитарным и техническим требованиям. Решениями суда требования прокурора полностью удовлетворены.