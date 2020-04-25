Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость
сегодня, 18:45 1

Эпидемия коронавируса прекратится, когда иммунитет приобретут 60 % граждан

Эпидемия коронавируса прекратится, когда иммунитет приобретут 60 % граждан
Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса от человека к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60 % населения. Эпидемиологические процессы в этом случае становятся менее активными.

Как отметила Попова, в этой связи российские ученые начинают популяционное исследование на антитела к коронавирусу — они будут выяснять, какая часть населения выработала иммунитет. «Мы начинаем проводить популяционное исследование, мы их запланировали, начинаем с Москвы», — сказала главный санитарный врач.

Говоря об экспресс-тестах на антитела, Попова сказала: «Таким образом мы можем понять, что вот этот человек может свободно перемещаться, он может свободно идти на работу. Это важно для строительных организаций, вахтовых».

Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас достоверных данных о повторных заражениях нет. Однако Попова обратила внимание, что 5-10 % популяции в принципе не способны выработать иммунитет к тем или иным болезням, сообщает РБК.

24 апреля Попова на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой заявила, что режим всеобщей самоизоляции в России нужно продлить еще на две недели.

По мнению Поповой, страна прошла только два инкубационных периода коронавируса, что очень мало для уверенности в пройденной «точке невозврата». Чтобы уверится в том, что ограничения можно снимать, нужно пройти как минимум еще один инкубационный период, то есть 14 дней.

Просмотров всего: 293

#здоровье #коронавирус

распечатать


Экономика 1

Правительство России увеличит финансирование центров экономического роста в Приамурье
Коронавирус 1

Инфекционный госпиталь в Благовещенске получил десять аппаратов ИВЛ
Коронавирус 29

В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса
Коронавирус 17

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    15 минут назад

    Это гениально.

    Эпидемия пройдёт. Когда все переболеют.

    какой замечательный министр всё таки у нас.

    А если следующая пандемия будет иметь 90% летальный исход при заражении - будем ждать пока иммунитет выработается?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь