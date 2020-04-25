Эпидемия коронавируса прекратится, когда иммунитет приобретут 60 % граждан

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса от человека к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60 % населения. Эпидемиологические процессы в этом случае становятся менее активными.

Как отметила Попова, в этой связи российские ученые начинают популяционное исследование на антитела к коронавирусу — они будут выяснять, какая часть населения выработала иммунитет. «Мы начинаем проводить популяционное исследование, мы их запланировали, начинаем с Москвы», — сказала главный санитарный врач.

Говоря об экспресс-тестах на антитела, Попова сказала: «Таким образом мы можем понять, что вот этот человек может свободно перемещаться, он может свободно идти на работу. Это важно для строительных организаций, вахтовых».

Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас достоверных данных о повторных заражениях нет. Однако Попова обратила внимание, что 5-10 % популяции в принципе не способны выработать иммунитет к тем или иным болезням, сообщает РБК.

24 апреля Попова на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой заявила, что режим всеобщей самоизоляции в России нужно продлить еще на две недели.

По мнению Поповой, страна прошла только два инкубационных периода коронавируса, что очень мало для уверенности в пройденной «точке невозврата». Чтобы уверится в том, что ограничения можно снимать, нужно пройти как минимум еще один инкубационный период, то есть 14 дней.