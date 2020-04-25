Правительство России увеличит финансирование центров экономического роста в Приамурье

Правительство России одобрило законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и экономики в условиях распространения коронавируса. Трансферты регионам Дальнего Востока для социального развития центров экономического роста увеличатся 4,3 миллиарда рублей.

Финансирование предложено увеличить Амурской и Магаданской областям, Еврейскому автономному округу и Забайкальскому и Хабаровскому краям. Об этом сообщается на сайте правительства РФ в субботу, 25 апреля.

Кабинет министров одобрил также выделение Министерству экономического развития РФ средств из резервного фонда на предоставление субсидий из бюджета банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, которые были выданы в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств, юридическим лицам и ИП на нужды для поддержки и сохранения занятости.

Также было одобрено выделение Министерству финансов России средств из резервного фонда для предоставления «Дом.РФ» субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей с тремя и более детьми. Кроме того, кабмин одобрил выделение Минфину из резервного фонда 6 миллиардов рублей для предоставления «Дом.РФ» субсидий на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам, которые выданы в 2020 году по ставке до 6,5 процента годовых.

К тому же был одобрен законопроект, который совершенствует механизм принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счета, сообщает vm.ru.