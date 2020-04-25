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25апреля
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сегодня, 18:02 1

Инфекционный госпиталь в Благовещенске получил десять аппаратов ИВЛ

Инфекционный госпиталь в Благовещенске получил десять аппаратов ИВЛ
Фото: amurobl.ru

Первые 10 аппаратов искусственной вентиляции легких получила Благовещенская городская клиническая больница, на базе которой развернут инфекционный госпиталь для случаев, осложненных пневмониями. Оборудование используется в лечении тяжелых пневмоний, вызванных коронавирусом.

«Это централизованные поставки дыхательного оборудования по заключенному с Минпромторгом РФ соглашению, – пояснила и.о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. – Кроме того, 52 миллиона рублей, выделенные Амурской области в конце марта за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, также направлены на приобретение 26 аппаратов для инвазивной искусственной вентиляции легких – их мы ожидаем в ближайшее время. Мероприятия проходят в рамках оснащения коечного фонда медицинских организаций области для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией».

Пока никто из амурчан с установленным диагнозом COVID-19 не нуждается в подключении к ИВЛ, однако работа по оснащению коек проводится во всех учреждениях, задействованных в лечении больных новой коронавирусной инфекцией, сообщает правительство Амурской области.

Всего в Приамурье развернуто 5 инфекционных госпиталей на 397 коек, при этом часть из них должны быть оборудованы аппаратами ИВЛ.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • headache

    headache
    25 минут назад

    Как все чётко. 52выделили как раз на 26хватит.

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