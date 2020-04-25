Благовещенский дом с разрушающейся стеной не признан аварийным

Ремонт фасада многоквартирного жилого дома в Благовещенске проведут за счет Фонда капитального ремонта. В здании по адресу улица Лазо, 3, разрушается стена. Фотографии дома с опасениями, что он может разрушиться, благовещенцы опубликовали в социальных сетях.

Специалисты городского управления капитального строительства установили во время обследования, что нарушена внешняя часть кирпичной кладки фасада, в жилых помещениях повреждений нет.

Дом не является аварийным, включен в программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области в 2014-2043 годах», сообщает администрация Благовещенска.

В связи с тем, что частичное разрушение кирпичной кладки фасада началось в 2018 году, управлением ЖКХ было выдано предписание управляющей организации ООО «УК Прогресс», обслуживавшей на тот момент дом, о необходимости ремонта фасада. Имеется соответствующее решение суда, возбуждено исполнительное производство. Управляющая компания была привлечена к административной ответственности за неисполнение.

В прошлом году собственники обратились в Комиссию по установлению необходимости проведения капитального ремонта. Комиссией было принято решение о необходимости ремонта фасада здания.

Администрацией города в министерство ЖКХ Амурской области направлено обращение о необходимости включения данного МКД в краткосрочный план 2021 года региональной программы по капитальному ремонту.