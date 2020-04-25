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25апреля
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сегодня, 17:04 0

Амурские пожарные потушили 12 палов

Амурские пожарные потушили 12 палов
Фото: 28.mchs.gov.ru

Несмотря на выпавшие осадки, на территории Амурской области за минувшие сутки зарегистрировано 12 возгораний сухой растительности. На всей территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим.

Палы были ликвидированы в Зейском, Октябрьском, Магдагачинском районах, в Зее, Райчихинске, Сковородине и пгт. Прогресс. В тушении было задействовано 54 человека личного состава пожарных и спасательных формирований области и 13 единиц техники.

Главное управления МЧС России по Амурской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности:

- своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора;

- на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов;

- у каждого жилого строения необходимо устанавливать емкость с водой или иметь огнетушитель;

- запрещается разводить костры;

- на территориях частных домов, дачных и садовых участков, запрещается хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.

Нарушителям особого противопожарного режима грозят штрафы. На граждан – в размере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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