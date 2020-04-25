Амурские пожарные потушили 12 палов

Несмотря на выпавшие осадки, на территории Амурской области за минувшие сутки зарегистрировано 12 возгораний сухой растительности. На всей территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим.

Палы были ликвидированы в Зейском, Октябрьском, Магдагачинском районах, в Зее, Райчихинске, Сковородине и пгт. Прогресс. В тушении было задействовано 54 человека личного состава пожарных и спасательных формирований области и 13 единиц техники.

Главное управления МЧС России по Амурской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности:

- своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора;

- на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов;

- у каждого жилого строения необходимо устанавливать емкость с водой или иметь огнетушитель;

- запрещается разводить костры;

- на территориях частных домов, дачных и садовых участков, запрещается хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.

Нарушителям особого противопожарного режима грозят штрафы. На граждан – в размере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.