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сегодня, 16:50 0

Ветрено, возможны небольшие осадки: прогноз погоды в Приамурье на 26 апреля

Ветрено, возможны небольшие осадки: прогноз погоды в Приамурье на 26 апреля
Фото: pixabay.com

Ночью 26 апреля на территории Амурской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 5–10 метров в секунду.

Температура от минус 4 до плюс 1 градуса, местами по северу 4… 9 градусов ниже нуля.

Днем переменная облачность, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-восточный 6–11 метров в секунду.

Температура плюс 7… 12 градусов, местами по северу 2… 7 градусов со знаком плюс.

В Благовещенске ночью переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура в диапазоне от нуля до двух градусов со знаком минус.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6–11 метров в секунду. Воздух прогреется до 9… 11 градусов выше нуля.

Ночью и в утренние часы местами на дорогах области и города гололедица, сообщает инстаграм-аккаунт Амурского гидрометцентра.

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