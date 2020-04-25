Китай готовится к возобновлению навигации через границу на Амуре

Навигация через границу между Хэйхэ и Благовещенском возобновится в мае. О возобновлении пассажирского сообщения через границу речи пока не идет.

Амур на уровне Хэйхэ целиком освободился ото льда, уровень воды в реке почти на 6 метров ниже критического уровня, сообщает Biang, со ссылкой на газету Хэйхэ Жибао.

«В этом году река целиком освободилась ото льда на 5 дней раньше, чем обычно, и уровень воды в реке на 40 сантиметров ниже, чем среднестатистический. Когда река замерзала, ее уровень был ниже, чем обычно. В связи с этим, река быстро оттаяла, и по ней шло меньше шуги», – поясняет издание.

Как ожидается, с начала мая на Амуре может начаться навигация. Как сообщили Biang в Народном правительстве Хэйхэ, с началом навигации на Амуре, через границу между Хэйхэ и Благовещенском возобновится грузовое сообщение. На данный момент нет решения по поводу возобновления пассажирского сообщения через границу.