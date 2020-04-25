В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса

В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Результаты подтверждены в установленном порядке.

Три новых случая – это Благовещенск, по одному в Тынде Магдагачинском районе. Таким образом, по состоянию на 25 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 33 случая новой коронавирусной инфекции. Заболевшие – жители Благовещенска (19 человек), Белогорска (5 человек), Тынды (3 человека), Зеи (3 человека), Свободного (1 человек) и Магдагачинского района (2 человека).

5 человек выписаны из стационара с выздоровлением. 28 заболевших продолжают получать необходимое лечение. У десяти – легкое течение заболевания в виде ОРВИ. У девяти – бессимптомное носительство, столько же случаев внебольничной пневмонии.

Мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и лабораторное обследование подлежащих контингентов продолжаются. По состоянию на 25 апреля проведено 8 450 исследований на COVID-2019. На изоляции по месту жительства находится 316 человек.

В правительстве Амурской области обращают внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, прибывшими в Амурскую область.

В случае появления клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленно вызывать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства и не могут посещать работу, учебу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-2019 заболевшего.

Обо всех мерах неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) можно узнать, перейдя по ссылке стопкоронавирус.рф, или ознакомится на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 16 апреля, во время первого эфира в Инстаграме губернатор области заявил, что, если в регионе выявят больше 30 случаев заболевания, будет введен полный карантин и весь бизнес закроется.