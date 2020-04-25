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25апреля
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сегодня, 15:13 5

В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса

В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса
Фото: pixabay.com

В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Результаты подтверждены в установленном порядке.

Три новых случая – это Благовещенск, по одному в Тынде Магдагачинском районе. Таким образом, по состоянию на 25 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 33 случая новой коронавирусной инфекции. Заболевшие – жители Благовещенска (19 человек), Белогорска (5 человек), Тынды (3 человека), Зеи (3 человека), Свободного (1 человек) и Магдагачинского района (2 человека).

5 человек выписаны из стационара с выздоровлением. 28 заболевших продолжают получать необходимое лечение. У десяти – легкое течение заболевания в виде ОРВИ. У девяти – бессимптомное носительство, столько же случаев внебольничной пневмонии.

Мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и лабораторное обследование подлежащих контингентов продолжаются. По состоянию на 25 апреля проведено 8 450 исследований на COVID-2019. На изоляции по месту жительства находится 316 человек.

В правительстве Амурской области обращают внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, прибывшими в Амурскую область.

В случае появления клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленно вызывать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства и не могут посещать работу, учебу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-2019 заболевшего.

Обо всех мерах неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) можно узнать, перейдя по ссылке стопкоронавирус.рф, или ознакомится на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 16 апреля, во время первого эфира в Инстаграме губернатор области заявил, что, если в регионе выявят больше 30 случаев заболевания, будет введен полный карантин и весь бизнес закроется.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    26 минут назад

    Что, все? 30 перешагнули и что теперь?

  • ay

    ay
    24 минуты назад

    Теперь за базар слово придётся ответить сдержать. Один фиг, я-то на работу буду ходить.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    18 минут назад

    Сейчас скажут, что болеющих на данный момент 28, так как пять выздоровели, поэтому не 30 ещё. А завтра ещё пять выздоровят.

  • Терминатор

    Терминатор
    8 минут назад

    Пофиг.

  • Касандра

    Касандра
    3 минуты назад

    крепитесь!

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