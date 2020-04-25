Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24» посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца 2020 года. По ее словам, потерпеть один год — это не трагедия.

Она подчеркнула, что авиасообщение между странами будет восстанавливаться довольного долго, а сроки окончания карантина по коронавирусу никто пока уточнить не может.

«Власти тоже не заинтересованы держать людей на самоизоляции, но это просто необходимо. Как только позволит ситуация, ограничительные меры будут поэтапно сниматься», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что большинство россиян понимают ситуацию и соблюдают режим самоизоляции.

Ранее Матвиенко рассказала, что строго придерживается рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. По ее словам, она моет руки, не целуется и старается не здороваться за руку, сообщает mr-7.ru