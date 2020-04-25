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25апреля
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сегодня, 14:38 0

В ГИБДД рассказали о правилах передвижения между регионами

В ГИБДД рассказали о правилах передвижения между регионами

Водители при передвижении между российскими регионами должны изучить информацию о возможных ограничениях на сайтах местного самоуправления. С такой рекомендацией выступили в пресс-службе ГИБДД.

«По имеющейся информации, в большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. Все ограничения вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населённых пунктов», — говорится в сообщении на сайте инспекции.

В ГИБДД рекомендовали перед поездкой внимательно изучить оперативную информацию на официальных сайтах органов власти регионов, через которые планируется поездка.

«Важно при себе иметь все необходимые документы, не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и прочее — в зависимости от ситуации. Если есть возможность — справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем коронавирусной инфекции COVID-19», — отметили в ведомстве.

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#дороги #транспорт

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