В Амурскую область пришло несколько тысяч защитных комплектов от СИБУРа

В Амурскую область доставлены несколько тысяч эпидемиологических комплектов для медицинского персонала, направленные СИБУРом в рамках партнерства с регионом.

Комбинезоны выполнены из полимерного материала и имеют необходимый уровень барьерной защиты, чтобы предотвратить заражение медицинского персонала при оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.



Защитные комбинезоны будут распределены в больницы и поликлиники Благовещенска, в том числе в областную инфекционную больницу, станцию скорой медицинской помощи, городскую клиническую больницу, детскую областную больницу, а также в четыре городских поликлиники. Часть комплектов будут направлены в больницы Свободного, Белогорска, Шимановска, Зеи, Завитинска, Тынды, Прогресса, а также Бурейского, Ивановского, Константиновского, Магдагачинского, Мазановского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Селемджинского, Тамбовского, Сковородинского, Серышевского и Архаринского районов.





Светлана Леонтьева, и.о. министра здравоохранения Амурской области: «Костюмы и распираторы – это те вещи, которые очень нужны при работе в очагах. Мы признательны компании за оказанную помощь. Медицинские костюмы будут направлены во все государственные медицинские организации Приамурья, которые работают с населением, где развернуты наши инфекционные госпитали и провизорные госпитали.Средства защиты в районах будут распределены, в том числе среди медицинского персонала, который непосредственно работает с пациентами с уже установленной коронавирусной инфекцией, а также среди медперсонала скорой помощи и участковых терапевтов, которые выезжают в адреса и производят забор материала».



Елена Саяпина, главный врач Амурской областной инфекционной больницы, Главные внештатный инфекционист министерства здравоохранения Амурской области: «Помощь пришла вовремя. Эти медицинские костюмы прекрасного качества. И они дадут возможность нам – медикам, работающим непосредственно с COVID-19, работать в безопасных условиях. То есть, у нас будет настоящая защита персонала».



Всего «СИБУР» направил в регионы деятельности компании более 40 тысяч эпидемиологических защитных комплектов для медиков, сообщает пресс-служба правительства региона.