Распространителя фейка о коронавирусе в Белогорске узнали по голосу

В Белогорске возбуждено уголовное дело в отношении жительницы, проживающей в микрорайоне «Транспортный», за распространение фейка. Информацию об этом озвучил глава города Станислав Мелюков в своём Инстаграме.

Накануне в белогорских группах мессенджера WhatsApp началась активная рассылка аудиофайла, в котором женский голос под видом достоверных распространил ложные сведения, ставящие под угрозу жизнь и безопасность граждан. Женщина сообщала о числе заражённых коронавирусной инфекцией, состоянии здоровья белогорцев, карантинных мероприятиях, штрафах.

«Сегодня в Белогорске по ст.207.1 Уголовного Кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», возбуждено уголовное дело в отношении гражданки, являющейся автором фейка «только что позвонили из облздрава, 4 при смерти и далее бла-бла-бла. Автора фейка нашли менее чем за сутки благодаря взаимодействию ФСБ, полиции и администрации», - рассказал в своем инстаграм-аккаунте Станислав Мелюков.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

Вместе с тем, установленная распространительница фейка создала профиль в соцсетях. В разных постах она пытается вызвать общественную жалость по отношению к себе и к совершенному ею поступку. С аккаунта направлено обращение главе города, суть которого в том, она не понимает в чем ее вина, считая себя жертвой некоего заговора.