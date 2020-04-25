Распространителя фейка о коронавирусе в Белогорске узнали по голосу
В Белогорске возбуждено уголовное дело в отношении жительницы, проживающей в микрорайоне «Транспортный», за распространение фейка. Информацию об этом озвучил глава города Станислав Мелюков в своём Инстаграме.
Накануне в белогорских группах мессенджера WhatsApp началась активная рассылка аудиофайла, в котором женский голос под видом достоверных распространил ложные сведения, ставящие под угрозу жизнь и безопасность граждан. Женщина сообщала о числе заражённых коронавирусной инфекцией, состоянии здоровья белогорцев, карантинных мероприятиях, штрафах.
«Сегодня в Белогорске по ст.207.1 Уголовного Кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», возбуждено уголовное дело в отношении гражданки, являющейся автором фейка «только что позвонили из облздрава, 4 при смерти и далее бла-бла-бла. Автора фейка нашли менее чем за сутки благодаря взаимодействию ФСБ, полиции и администрации», - рассказал в своем инстаграм-аккаунте Станислав Мелюков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
География инфекции по области разрастается, сегодня несколько новостей. ⠀ По состоянию на 24 апреля: ❗️В России выявлено 68 622 (+5849) случаев COVID, выздоровели 5568 (+677), умерло 615 (+60). ⠀ ❗️ В Амурской области 28 (+3) случаев: Благовещенск 16 (+1), Белогорск 5 (+1), Зея 3, Тында 2, Магдагачи 1, Свободный 1. Выздоровели 5. ⠀ ✅ Сегодня в Белогорске по ст.207.1 Уголовного Кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», возбуждено уголовное дело в отношении гражданки, являющейся автором фейка «только что позвонили из облздрава, 4 при смерти и далее бла-бла-бла». ⠀ Автора фейка нашли менее, чем за сутки благодаря взаимодействию ФСБ, полиции и администрации. После завершения расследования дело будет передано в суд, где жительницу микрорайона «Транспортный» ждет наказание от штрафа свыше 300 тысяч до ограничения свободы до 3 лет. ⠀ ✅ Городской штаб продолжает работать. В связи с появлением Александра Платонова и Андрея Рудя во взаимодействии больницы с Роспотребнадзором и администрацией появилась более четкая осмысленность. Как результат - на сегодня ВСЕ пробы у контактных после случая в терапии отобраны, находятся в работе, положительных на коронавирус пока нет. ⠀ ✅ Сегодня министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова ушла в отставку. Исполнять обязанность назначена Светлана Леонтьева. ⠀ ✅ После выявленного первого случая в Свободном с 28 апреля въезд в город, рядом с которым идет большая федеральная стройка (более 30 тысяч рабочих), будет ограничен. ⠀ ✅ К понедельнику и мы должны определиться с дополнительными мерами - какие новые ограничения вводить в Белогорске или не вводить. ⠀ ✅ И с 25 апреля постановлением губернатора разрешена работа автошкол, магазинов косметики и парфюмерии, торгующие ювелирными изделиями, бижутерией, часами. Список товаров первой необходимости дополнен: галантерея, музыкальные инструменты, посуда, изделия текстильные готовые, оборудование электрическое, осветительное. ⠀ #белогорск #амурская область
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.
Вместе с тем, установленная распространительница фейка создала профиль в соцсетях. В разных постах она пытается вызвать общественную жалость по отношению к себе и к совершенному ею поступку. С аккаунта направлено обращение главе города, суть которого в том, она не понимает в чем ее вина, считая себя жертвой некоего заговора.
Просмотров всего: 1404