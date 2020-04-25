С балкона на концерт: в Благовещенске артисты спели во дворах песни Победы (видео)

В Благовещенске в полдень 25 апреля жители сразу двух дворов по улицам Ленина-Первомайская и Ленина-Политехническая неожиданно стали зрителями большого концерта. Профессиональные артисты городского дома культуры исполнили песни Победы. Зрителям достаточно было выйти на балконы.

Как рассказали организаторы, это были съемки социальной рекламы для большой общегородской акции «Песня Победы», которая пройдет 9 мая. По замыслу, в 12 часов во дворах жилых домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, одновременно вокалисты творческих коллективов исполнят песню Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».

«Ветераны все возрастные люди, многим трудно выйти из дома, не то, что принять участие в праздничных мероприятиях. В Благовещенске проживают 50 участников Великой Отечественной войны, мы обратились ко всем с предложением выступить под их окнами в День Победы. Предложение приняли 27 человек, остальные отказались по состоянию здоровья. То есть, 9 мая в 12 часов в 27 дворах города выступят наши вокалисты, —рассказала и. о. начальника управления культуры администрации Благовещенска Валентина Мищенко. — Мы рекомендуем жителям присоединиться к акции: выйти на балкон или открыть окно, надеть георгиевскую ленту и спеть “День Победы” с нашими вокалистами».

Ветеранам подарят их любимые музыкальные произведения. Например, участники войны попросили исполнить такие песни как «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь», «Три танкиста», «Ты же выжил, солдат», а также русские народные композиции и песни, связанные с флотом.

На сайте администрации Благовещенска размещена интерактивная карта, где звездочками отмечены адреса, где живут ветераны.

«Очень почетно петь для участников Великой Отечественной войны. Мы не можем в период такой напряженной эпидобстановки подойти, пожать руку, обнять. Но мы можем спеть им, увидеть их глаза, взмах руки. Это дорогого стоит, — рассказал солист городского дома культуры Благовещенска Дмитрий Хмара. – Сегодня вместе с нами пели жители дворов. Честно – это единение пробирает, до глубины души».

Когда зазвучала музыка, горожане сразу откликнулись на призыв поддержать артистов.

«Объявили, что в нашем дворе живет участник войны Клара Федоровна, и сейчас исполняют ее любимую песню "Ты же выжил, солдат". А начали с “Дня Победы”, — рассказала Татьяна, жительница дома по адресу улица Ленина, 14/2. — Была бабушка в окошке с шариком, так мило! Жильцы с балконов кричали «спасибо», аплодировали, машины сигналили».