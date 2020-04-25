Военные ввели повышенные меры безопасности в частях у границы с Китаем

Повышенные меры безопасности принимаются в подразделениях Восточного военного округа (ВВО) в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба ВВО. Такие меры, в частности, принимаются в соединениях и воинских частях ВВО на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии.

На всех контрольно-пропускных и технических пунктах развернуты санитарные посты и посты дезинфекционной обработки.

В военных городках специалисты радиационной, химической и биологической защиты проводят регулярную дезинфекцию мест скопления военнослужащих, казарм, баз и жилых помещений для военных.

Для дезинфекции применяются современные станции АРС-14КМ на базе автомобилей «КамАЗ» и автономные мобильные комплекты специальной обработки комплекта ДКВ-1К. «Ежедневно площадь обработки составляет несколько десятков тысяч квадратных метров», - заявляют в ВВО.

Медики ВВО измеряют температуру и проверяют состояние здоровья у всех прибывающих в части сотрудников. Отработан алгоритм действий при выявлении первичных признаков заболевания коронавирусом. При въезде на территорию соединений и воинских частей весь служебный автотранспорт проходит специальную обработку с применением техники войск РХБЗ.

«Комплекс мер по противодействию вирусной инфекции дополняется с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе», - заявили в округе.

35-я общевойсковая армия ВВО имеет штаб в Белогорске Амурской области, ее части и подразделения расположены и в других граничащих с Китаем регионах: Хабаровском крае и Еврейской автономной области и на Сахалине, сообщает Интерфакс.