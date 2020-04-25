«Народный музей» Благовещенска в полдень 25 апреля проведет экскурсию в прямом эфире

Это совместный проект с Военным комиссариатом г. Благовещенска и Благовещенского района, который предоставил архивные данные о 10 благовещенских солдатах, участниках Сталинградской битвы. Проект посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году памяти и славы. Открытие выставки состоялось в феврале 2020 года.

Проект «Вспомним поименно» реализуется в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства Благовещенска. На первый план выходят судьбы фронтовиков принципиально рядового состава, которые тоже внесли огромный вклад в Великую Победу.

Специально для проекта в музей привезли артефакты, найденные в Волгоградской и Смоленской областях. Сводный поисковый отряд Амурской области работал там с 2016 по 2019 годы сначала под руководством Сергея Орлова, а потом Владимира Федорука. На выставке представлены раритетные гильзы, снарядные осколки, хвостовик мины, каски с пулевыми отверстиями, солдатская посуда и предметы быта фронтовиков.

На открытии представили всего около 100 предметов: подлинные документы и личные вещи участников войны; копии фотографий, сделанные во время боевых действий; экспонаты Музея связи Амурской области (Амурский филиал ПАО «Ростелеком») и комнаты боевой славы Городского совета ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов.

Центр краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» начал проводить прямые эфиры в сети Инстаграм 8 апреля. Вместе с организаторами проекта подписчики делают открытия в истории родного края, города и своей семьи. К примеру, в одном из эфиров благовещенский краевед Елена Слободчикова рассказала, как составить родовое древо.