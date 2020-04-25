Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость
сегодня, 11:03 0

На федеральной трассе в Амурской области кроссовер на полном ходу врезался в экскаватор

На федеральной трассе в Амурской области кроссовер на полном ходу врезался в экскаватор

В ночь на 25 апреля в 00.37 в ЕДДС Сковородинского района Амурской области поступило сообщение о ДТП на 814-м километре федеральной автодороги «Амур». Кроссовер столкнулся с экскаватором на обочине, пару раз перевернулся и остановился на крыше.

На помощь выехала дежурная смена спасателей Сковородино областного поисково-спасательного отряда.

До приезда спасателей водителя-мужчину уже вытащили из авто. А вот девушку-пассажира зажало, ее вызволяли с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Сначала «перекусили» стойки, затем разжали двери. К сожалению, женщина скончалась еще до прибытия помощи.

Пострадавший водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

❗Сегодня в 00.37 в ЕДДС Сковородинского района поступило сообщение о ДТП на 814 км федеральной автодороги "Амур". Кроссовер столкнулся с экскаватором на обочине, пару раз перевернулся и остановился на крыше. Есть пострадавшие. ⠀📍На помощь выехала дежурная смена спасателей Сковородино областного ПСО. ⠀📍До приезда спасателей водителя- мужчину уже вытащили из авто. А вот девушку-пассажира пришлось деблокировать специалистам: они использовали гидравлический аварийно-спасательных инструмент. Сначала "перекусили"стойки, а затем разжали двери. К сожалению, женщина скончалась еще до прибытия спасателей.😔 ⠀❗Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. ⠀🚙Берегите себя. Будьте осторожны на дороге. #амурспас#спасателиспешатнапомощь#Амурскаяобласть#сковородино#дтп#авария#автомобиль#

Публикация от Амурские спасатели (Амурспас) (@amurskiespasateli)

Фото: @amurskiespasateli

Просмотров всего: 237

#дороги #ДТП

распечатать


Общество 5

С 28 апреля движение транспорта по улице Калинина будет ограничено

Общество 1

В июне в Тынде стартует капитальный ремонт городских дорог
Происшествия 6

В Благовещенске ищут водителя такси, въехавшего ночью в чужую машину (видео)
Общество

Дорожные службы очищают от снега частный сектор Благовещенска
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь