На федеральной трассе в Амурской области кроссовер на полном ходу врезался в экскаватор

В ночь на 25 апреля в 00.37 в ЕДДС Сковородинского района Амурской области поступило сообщение о ДТП на 814-м километре федеральной автодороги «Амур». Кроссовер столкнулся с экскаватором на обочине, пару раз перевернулся и остановился на крыше.

На помощь выехала дежурная смена спасателей Сковородино областного поисково-спасательного отряда.



До приезда спасателей водителя-мужчину уже вытащили из авто. А вот девушку-пассажира зажало, ее вызволяли с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Сначала «перекусили» стойки, затем разжали двери. К сожалению, женщина скончалась еще до прибытия помощи.



Пострадавший водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Фото: @amurskiespasateli