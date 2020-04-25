На федеральной трассе в Амурской области кроссовер на полном ходу врезался в экскаватор
В ночь на 25 апреля в 00.37 в ЕДДС Сковородинского района Амурской области поступило сообщение о ДТП на 814-м километре федеральной автодороги «Амур». Кроссовер столкнулся с экскаватором на обочине, пару раз перевернулся и остановился на крыше.
На помощь выехала дежурная смена спасателей Сковородино областного поисково-спасательного отряда.
До приезда спасателей водителя-мужчину уже вытащили из авто. А вот девушку-пассажира зажало, ее вызволяли с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Сначала «перекусили» стойки, затем разжали двери. К сожалению, женщина скончалась еще до прибытия помощи.
Пострадавший водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.
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❗Сегодня в 00.37 в ЕДДС Сковородинского района поступило сообщение о ДТП на 814 км федеральной автодороги "Амур". Кроссовер столкнулся с экскаватором на обочине, пару раз перевернулся и остановился на крыше. Есть пострадавшие. ⠀📍На помощь выехала дежурная смена спасателей Сковородино областного ПСО. ⠀📍До приезда спасателей водителя- мужчину уже вытащили из авто. А вот девушку-пассажира пришлось деблокировать специалистам: они использовали гидравлический аварийно-спасательных инструмент. Сначала "перекусили"стойки, а затем разжали двери. К сожалению, женщина скончалась еще до прибытия спасателей.😔 ⠀❗Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. ⠀🚙Берегите себя. Будьте осторожны на дороге. #амурспас#спасателиспешатнапомощь#Амурскаяобласть#сковородино#дтп#авария#автомобиль#
Фото: @amurskiespasateli
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