Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах

Закон распространяется и на заведения, расположенные на прилегающих к многоквартирным домам территориях. В документе отмечается, что региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя в организациях общественного питания, в том числе полностью запретить продавать алкоголь в подобных местах, сообщает РБК.