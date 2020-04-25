Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:36 6

Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах

Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах
Фото: АГН Москва

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 квадратных метров. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон распространяется и на заведения, расположенные на прилегающих к многоквартирным домам территориях. В документе отмечается, что региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя в организациях общественного питания, в том числе полностью запретить продавать алкоголь в подобных местах, сообщает РБК.

Просмотров всего: 359

#торговля

распечатать


Общество 5

Ярмарка выходного дня в поселке Серышево работает, несмотря на угрозу коронавируса
Коронавирус 57

Торговые центры прокомментировали введение обязательного масочного режима (видео)
Общество 1

В Зее закрыли «Белорусскую ярмарку»
Общество

Аптеки смогут продавать тканевые маски
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    27 минут назад

    как страшно.......сам? или опять - мы решили, - было принято решение,??????

  • Аликанте

    Аликанте
    21 минута назад

    пить надо большими ёмкостями

  • Пубернатар

    Пубернатар
    20 минут назад

    Переквалифицируются назад в магазины

    С 11 до 21 нуль нуль

    Не закрываться же.

  • Пубернатар

    Пубернатар
    18 минут назад

    Аликанте

    пить надо большими ёмкостями



    За вами точно не угонишься))

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    14 минут назад

    Быдло всегда найдет где дозу алкашки достать.

  • Пубернатар

    Пубернатар
    9 минут назад

    Сознательный Гражданин

    Быдло всегда найдет где дозу алкашки достать.



    Молоды Вы еще))

    Не видели бухающую интеллигенцию))

    Правда,тихо и дома.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь