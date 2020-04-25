Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 квадратных метров. Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон распространяется и на заведения, расположенные на прилегающих к многоквартирным домам территориях. В документе отмечается, что региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя в организациях общественного питания, в том числе полностью запретить продавать алкоголь в подобных местах, сообщает РБК.
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