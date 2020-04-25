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25апреля
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сегодня, 09:52 0

В Амурской области 423 человека находятся под наблюдением по COVID-19

В Амурской области 423 человека находятся под наблюдением по COVID-19
Фото: РИА Новости

В Амурской области выявлено 423 человека, которые контактировали с заболевшими. С ними проводится работа по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию, сообщает пресс-служба правительства региона.

На утро 25 апреля новых случаев коронавируса нет. Днем ранее, 24 апреля заболевание было подтверждено у трех человек. Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 28 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 5 из которых завершились выздоровлением, 23 — продолжают получать необходимое лечение. Заболевшие — жители города Благовещенска (16 человек), Белогорска (5 человека), Тынды (2 человека), Зеи (3 человека), Свободного (1 человек), Магдагачинского района (1 человек).

По состоянию на 23 апреля на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) проведено 7 792 исследования, в том числе за последние сутки — 386.

На изоляции по месту жительства находится 383 человека, в изоляторах — 49, в обсерваторе — 0.

С 28 апреля в город Свободный смогут въехать только те, кто имеет местную прописку или спецразрешение. Ограничительные меры приняты в связи с появлением первого заболевшего.

«Мы рассмотрели предложение мэра Свободного о введении ограничений по посещению города кроме лиц, проживающих в городе, и автотранспорта по специальным разрешениям. В Свободном одна из крупнейших строек мира — более 30 тысяч человек на строительстве крупнейшего газоперерабатывающего завода. Поэтому необходимо принять все меры, чтобы исключить проникновение заразы. Со вторника, 28 апреля, такая мера будет введена», — пояснил губернатор Василий Орлов.

Обеспечивать пропускной режим будут сотрудники УВД и Росгвардии.

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#коронавирус

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