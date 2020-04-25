Житель Зейского района собрал «ЗИЛ» своими руками

Мечта многих мужчин — иметь собственный автомобиль. Ну а тем, кто любит рыбачить и охотиться, не помешал бы внедорожник. Такую мечту своими руками сумел осуществить житель поселка Береговой Зейского района Василий Трубицын.

«По образованию я — техник-механик. С детства люблю копаться с железяками, вечно перепачканный в мазуте. Но зато потом очень приятно увидеть результат своей работы», — рассказал Василий Трубицын газете «Зейские вести сегодня».

На то, чтобы собрать почти с нуля ЗИЛ-131, у энтузиаста ушло порядка шести лет. Увольняясь с прииска «Дамбуки», Василий Николаевич уговорил руководителя отдать ему разбитую, без кузова и документов машину. Три года этот хлам стоял во дворе. Но за это время мужчина, где мог, собирал запчасти: по остаточной цене выкупил шасси, агрегаты. Кабину от ЗИЛ-130 нашел на списанной пожарной машине в поселке Горный.

«Двигатель поставил Д-245 от трактора "Беларус" с турбинкой — экономный дизелек. Расход — 20 литров дизтоплива на 100 километров. Порядка 250 тысяч пришлось вложить на запчасти, – подсчитывает Василий Николаевич. — Резина 120 тысяч, пришлось приобретать ПТС. Спасибо сотрудникам ГАИ, помогли все переделать. Оформление шло через автомобильный завод. Документы были на ЗИЛ-130, а мне нужно было переделать на ЗИЛ-131».

Но, оказывается, дело еще до конца не доведено.

«Планирую сделать хорошую евробудку с солнечной батареей, уже есть материал, она будет съемная, там есть откидной столик, три спальных места. На всю кабину сделан люк, лебедка 200 метров, есть сходни. Многие рыбаки и старатели просят продать, предлагают хорошие деньги. Но нет, это ведь автомобиль для души, как я с ним расстанусь?» — подытожил Василий Трубицын.