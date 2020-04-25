Питомцы Ивановского Дома природы нуждаются в помощи

Ивановский Дом природы в период ограничительных мер по коронавирусу не может принимать посетителей, а соответственно, и зарабатывать. Сотрудники обращаются ко всем, кто может помочь деньгами или кормом.

«В связи с карантином зверушкам нечего есть, народ перестал ходить, и зверям теперь не за что питаться. Просим всех неравнодушных, кто чем сможет помочь - фрукты, овощи, овёс, пшено, любым крупам будем рады», сообщается в аккаунте.

Денежные переводы принимаются на карту по номеру телефона 8-914-585-25-92. Привезти помощь можно по адресу: Ивановский район, село Ивановка, улица Рабочая, 11.



Дом природы в Ивановке был открыт местными энтузиастами в 1999 году. Здесь содержатся около 100 видов животных и птиц. Зоопарк входит в туристический проект администрации Ивановского района «Золотое кольцо по Ивановке».