Питомцы Ивановского Дома природы нуждаются в помощи
Ивановский Дом природы в период ограничительных мер по коронавирусу не может принимать посетителей, а соответственно, и зарабатывать. Сотрудники обращаются ко всем, кто может помочь деньгами или кормом.
«В связи с карантином зверушкам нечего есть, народ перестал ходить, и зверям теперь не за что питаться. Просим всех неравнодушных, кто чем сможет помочь - фрукты, овощи, овёс, пшено, любым крупам будем рады», сообщается в аккаунте.
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❗❗❗🆘️❗❗ Ивановский дом природы просит Вас о помощи❗❗❗ В связи с карантином зверушкам не чего есть, народ перестал ходить, и зверем теперь не за что питаться. Просим всех неравнодушных кто чем сможет помочь, фрукты, овощи, овёс, пшено, любым крупа будем рады. Ваших руках жизнь братьев наших меньших. Возможна денежная помощь по по номеру телефона 89145852592
Денежные переводы принимаются на карту по номеру телефона 8-914-585-25-92. Привезти помощь можно по адресу: Ивановский район, село Ивановка, улица Рабочая, 11.
Дом природы в Ивановке был открыт местными энтузиастами в 1999 году. Здесь содержатся около 100 видов животных и птиц. Зоопарк входит в туристический проект администрации Ивановского района «Золотое кольцо по Ивановке».
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