«Ровесники» отметят 53-й день рождения онлайн

Хореографический ансамбль «Ровесники» 26 апреля отметит 53-й день рождения. Впервые в этот день не будет большого праздничного концерта, зато в соцсетях проходит большой праздничный флешмоб. И «Ровесники» обязательно споют свою финальную песню «Звездопад» все вместе, сообщает ансамбль.

В честь дня рождения «Ровесники» проводят большой праздничный концерт у себя на официальной странице в Инстаграм. Все желающие могут снять свое видеопоздравление коллективу и отправить его на почту rovesniki-amur@mail.ru или в директ rovesniki_blg. Также предлагается разместить видеопоздравление в своем Инстаграме с хэштегом #Ровесникинавсегда2020. Лучшие видео «Ровесники» публикуют на своей странице.

Финалом 53-летия станет большой концерт, который впервые пройдет в формате онлайн.

«Традиционно мы заканчиваем наш отчетный концерт песней "Звездопад", а сила “Ровесников” в наших традициях. Поэтому споем эту песню вместе! Запишите на видео свое исполнение и пришлите его также на почту или в Инстаграм, а мы сделаем общий красивый ролик!» - приглашают «Ровесники».

Праздничный концерт, линейка выпускников прошлых лет и капустник запланированы на 24 мая.

Хореографический ансамбль "Ровесники" - Заслуженный коллектив народного творчества Министерства культуры Российской Федерации, Образцовый художественный коллектив Министерства образования и науки Российской Федерации, Лауреат премии Ленинского комсомола, обладатель Золотой медали Фонда Мира, Золотой медали и премии имени М.В. Ломоносова, Лауреат Всероссийских и международных фестивалей ЮНЕСКО.

Ансамбль является ведущим детским коллективом Амурской области и Дальнего Востока. Он создан в 1967 году кандидатом педагогических наук, Заслуженным работником культуры Вячеславом Васильевичем Белоглазовым.

С 1994 года художественным руководителем и главным постановщиком танцев является выпускница ансамбля, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почётный работник общего образования России, обладатель знака "За достижения в культуре" Елена Владимировна Федина.

В ансамбле занимается 450 детей в возрасте от 4 до 18 лет. За 53 года прошло более 4 900 концертов, выпущено более 6 700 детей. Выступления «Ровесников» сопровождает оркестр народных инструментов из 23 профессиональных музыкантов.

В основе репертуара "Ровесников" русские народные танцы и сюиты, танцы народов мира. Ансамбль популяризирует русскую культуру, сохраняет и приумножает национальные традиции.

16 декабря 2019 года в благовещенском Центре эстетического воспитания детей был торжественно открыт музей хореографического ансамбля «Ровесники». Это событие приурочили к 90-летию со дня рождения основателя коллектива Вячеслава Белоглазова.

Одной из значимых традиций коллектива является преемственность поколений. В ансамбле из 450 учащихся 79 детей – братья и сёстры. Этому посвящён даже танец «Сестрички», который в 2017 году вошёл в Книгу рекордов России с номинацией «Самое большое количество родственников, участвующих в одном танце хореографического коллектива».