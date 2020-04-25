Госмузей кино и АОДНТ готовят виртуальную выставку «Кино Великой Победы»

Впервые в Амурской области будет представлена уникальная по своей содержательной части, объему информации выставка, организаторами которой являются Государственный центральный музей кино и Амурский областной Дом народного творчества.

В рамках проекта «75-кино Победы-75» виртуальная выставка «Кино Великой Победы» будет включать 485 изображений музейных предметов, связанных с 75 фильмами, посвященными Великой Отечественной войне: это цифровые копии эскизов костюмов и декораций, плакатов, рекламных материалов и фотографий со съемок, а также военной фотохроники и архивных документов.

Среди отобранных фильмов — снятые в период с начала 40-х по конец 80-х годов XX века. Это ленты военных лет — «Два бойца» Леонида Лукова, «Нашествие» Абрама Роома, «Зоя» Льва Арнштама, «В шесть часов вечера после войны» Ивана Пырьева, фильмы конца 40-х годов - «Повесть о настоящем человеке» Александра Столпера, «Подвиг разведчика» Бориса Барнета, «Молодая гвардия» Сергея Герасимова, «Беспокойное хозяйство» Михаила Жарова. Есть оттепельные шедевры «Летят журавли» Михаила Калашникова, «Два Федора» Марлена Хуциева, «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Баллада о солдате» Григория Чухрая, «Отец солдата» Резо Чхеидзе, «Иваново детство» Андрея Тарковского. Отобраны такие значимые работы 70-80-х годов, как «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, «А зори здесь тихие...» Станислава Ростоцкого, «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Двенадцать дней без войны» Алексея Германа, «Эпопея» Юрия Озерова, «Битва за Москву» и многие другие.

Экспозиция знакомит с архивными материалами: фотографиями, на которых запечатлены участники войны, создатели художественных и документальных кинолент, рабочие моменты съемок, оцифрованные документы — удостоверения, телеграммы, свидетельства кинохроники, отражающие подлинную историю Великой Отечественной войны.

Виртуальная выставка «Кино Великой Победы» будет представлена на официальном сайте Амурского областного Дома народного творчества www.aodnt.ru с 1 по 15 мая (6+).