День Победы объединит радиостанции Благовещенска

Впервые в Благовещенске пройдёт общегородская культурная радио-акция «Музыка Победы». В эфире радиостанций, вещающих в областном центре Приамурья, прозвучат песни военных лет.

9 мая с 9:00 до 22:00 в начале каждого часа по радио прозвучат знакомые всем песни: «Священная война», «Эх, дороги», «Журавли», «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек», «В землянке», «Три танкиста», «В лесу прифронтовом», «Последний бой» и «Тёмная ночь». Музыкальный символ великого праздника – песня «День Победы» – прозвучит дважды: в 12:00 и 22:00.

Акцию «Музыка Победы» поддержали «Русское радио–Благовещенск» (FM 103.3), «Эхо Москвы в Благовещенске» (101.5 FM), «Авторадио–Благовещенск» (FM 87.7), Радио «Мир – Благовещенск» (106.3 FM). На работе, дома, на улицах и в автомобилях люди смогут подпевать песням, слова которых каждый знает с детства, сообщает городской дом культуры Благовещенска.