Пенсионный фонд упростил назначение и продление выплат в условиях эпидемии

Пенсионный фонд России на фоне коронавируса упростил назначение некоторых пособий и пенсий, а также продлил возможность выплат без участия граждан, сообщается на сайте ведомства.

Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее время достигает более 70%. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и продлить выплату пенсии. До 1 июля 2020 года прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию. При этом территориальные органы ПФР принимают решение о продлении выплаты пенсии учащимся, в том числе на основе данных, поступающих из учебных заведений, и сведений работодателей о трудовой деятельности.

Если выплата пенсии производится по доверенности, то по закону пенсионер должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. Если срок истечет до 1 июля, приостановки выплаты не произойдет.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продлевается автоматически.

Более подробно об этих и других случаях дистанционной работы на период коронавирусной инфекции Пенсионный фонд сообщает на своем официальном сайте. Телефон горячей линии ОПФР по Амурской области – 8(4162) 202-400.