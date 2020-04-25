Выбор читателей за 24 апреля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 24 апреля.
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покидает свой пост
Информагентству Амур.инфо стало известно из достоверных источников, что сегодня — последний день работы министра здравоохранения Амурской области Евгении Жарновниковой. Она покидает свой пост по собственному желанию.
Свободный хотят закрыть на карантин из-за выявленного больного коронавирусом
В Амурской области по данным на 24 апреля выявлено еще три случая заболевания коронавирусом. Об этом рассказала руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова. По одному заболевшему в Белогорске и Благовещенске. И еще один из заболевших обнаружен в Свободном, в связи с чем был поднят вопрос об ограничении выезда и въезда в город.
Три человека госпитализированы в Приамурье с подозрением на коронавирус
Накануне, 23 апреля в Амурской области было госпитализировано с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 3 человека. На изоляции по месту жительства находится 383 человека, в изоляторах — 49.
Амурчане пересылают видео с медведем
Жители Амурской области пересылают видео, на которых запечатлен медведь. При этом амурчане сообщают, что зверя видели в поселке Талакан Бурейского района. По другим сведениям, косолапый был замечен в окрестностях этого населенного пункта.
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