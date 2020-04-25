Выбор читателей за 24 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 24 апреля.

Информагентству Амур.инфо стало известно из достоверных источников, что сегодня — последний день работы министра здравоохранения Амурской области Евгении Жарновниковой. Она покидает свой пост по собственному желанию.

В Амурской области по данным на 24 апреля выявлено еще три случая заболевания коронавирусом. Об этом рассказала руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова. По одному заболевшему в Белогорске и Благовещенске. И еще один из заболевших обнаружен в Свободном, в связи с чем был поднят вопрос об ограничении выезда и въезда в город.

Накануне, 23 апреля в Амурской области было госпитализировано с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 3 человека. На изоляции по месту жительства находится 383 человека, в изоляторах — 49.

Жители Амурской области пересылают видео, на которых запечатлен медведь. При этом амурчане сообщают, что зверя видели в поселке Талакан Бурейского района. По другим сведениям, косолапый был замечен в окрестностях этого населенного пункта.