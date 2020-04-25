Гороскоп 25 апреля: Козерогам поможет юмор, а Скорпионам не стоит замыкаться в себе

Восход Солнца: 05:15

Заход Солнца: 19:39

Солнце в Тельце.

Овен. Проблемы не вгонят Вас в депрессивное состояние, если Вы сосредоточитесь на радостных мелочах. Черная полоса очень быстро отступит, не грустите. Сюрпризы будут приятными, если Вы не станете гнаться за максимумом. Возможно, Вы достигнете его совсем скоро, но и сегодня Вы молодец.

Телец. Отталкивайтесь лишь от фактов, берите во внимание свое мнение и, наконец, руководствуйтесь прежде всего личной выгодой. Обстоятельства сложатся таким образом, что Вы окажетесь на месте организатора, и неплохо себя проявите!

Близнецы. Препятствиями в делах в этот день могут стать решения вышестоящего руководства, однако спорить с ними не время. Займитесь финансовыми делами, не переживайте, если все не получится с первого раза.

Рак. Срочно разберитесь в себе, внутренние противоречия мешают наслаждаться жизнью. Осторожность должна стать вашим главным принципом в общении с начальством и коллегами на работе.

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Лев. Судьба внесет существенные коррективы в планы, будьте готовы к необходимости импровизировать. Постарайтесь сегодня твердо стоять на земле, не поддаваться провокациям и ни в коем случае не соглашаться на сомнительного рода предложения.

Дева. Астрологи советуют Вам не торопиться с принятием решений, для достижения успеха придется действовать максимально непредсказуемо. Вы рискуете потерять благосклонность руководства и-за проблем с дисциплиной, которые возникали раньше.

Весы. Возможно, сегодня Вы поймете, что связи с некоторыми людьми придется разорвать, чтобы двигаться вперед. Финансовое положение позволит Вам исполнить некую материальную мечту, которая обеспечит Вам хорошее настроение на весь день.

Скорпион. Несмотря на жизненную ситуацию, Скорпионы не должны замыкаться в себе и в своем доме, зовите к себе друзей. Хорошее настроение поможет Вам быть продуктивным и внимательным, так держать!

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Стрелец. Звезды советуют Вам взять перерыв в общении, как деловом, так и личном, и провести время за чтением книги. Избежать конфликтов Вам поможет работа, загрузите себя интересными делами и отношения с партнерами не вступят в фазу кризиса.

Козерог. Интернет дает нам великолепные возможности, пора ими воспользоваться! Прогуляться виртуально по галереям Амстердама или посмотреть на американские леса. Вам необходим более легкий взгляд на жизнь, юмор поможет Козерогам избавиться от грустных мыслей в субботу. Виной всему, конечно же, самоизоляция. Но все мы находимся в одинаковом положении.

Водолей. Рецепт успеха для Вас на этот день очень прост, и включает в себя бережное отношение к своему организму. Если Вы свободны, то именно сейчас возрастает возможность закрутить головокружительный роман.

Рыбы. Держите эмоции под контролем, Вы сможете принять правильные решения лишь в том случае, если смиритесь с текущим положением. Чувственность поможет Вам правильно понять любимого человека, а Ваш магнетизм сделает Вас самым желанным для партнера (и не только).

Астролог: Вальдемар Небоходцев