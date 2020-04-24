В Приамурье дополнительно расширен перечень разрешенных отраслей и товаров первой необходимости

С 25 апреля на всей территории Амурской области разрешена работа автошкол, объектов торговли, реализующих косметику, парфюмерию, часы, ювелирные изделия и бижутерию. Постановление № 260 подписал губернатор Амурской области 24 апреля.

Согласно постановления, в случае начала осуществления деятельности необходимо уведомить главу муниципального образования по установленной форме.

В перечень товаров первой необходимости добавлены бытовая техника и приборы электрические, электрические осветительные приборы, галантерейные товары, инструменты музыкальные, посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные.

Актуальный перечень организаций утвержден сегодня постановлением Правительства Амурской области.

Кроме этого, расширен список непродовольственных товаров первой необходимости. Его дополнили бытовая техника и электрические приборы, галантерейные товары, музыкальные инструменты, текстильные изделия, осветительное оборудование, а также посуда, туалетные и хозяйственные изделия.



Вместе с тем, ограничение деятельности остается на следующей неделе для ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Не смогут возобновить работу тренажерные залы, спортивно досуговых организации, бассейны и компьютерные клубы.



Точкам общественного питания в Благовещенске, Белогорске, Тынде, Зее, Свободном и Благовещенском районе продолжают работать только с возможностью доставки продукции. В этих шести муниципалитетах Приамурья школьники учатся дистанционно. В таком же режиме работают учреждения дополнительного образования, а в детских садах функционируют только дежурные группы.



Предприятиям, которые возобновят работу с 25 апреля, напоминают о необходимости направить в администрацию своего муниципалитета уведомление о начале осуществления деятельности. В нем указаны основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.



К ним относят неснижаемый запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, гигиенических масок для сотрудников и посетителей, ежедневный контроль температуры работников, влажная уборка через каждые два часа, дистанция не менее 1 метра между людьми в организации, а также информирование о необходимости соблюдения правил личной гигиены в течении всего дня.