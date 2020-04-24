В Благовещенске продадут с молотка два вековых памятника архитектуры

В областном центре Приамурья выставлены на продажу два здания – объекты культурного наследия. Один из них, бывший доходный дом Берчанского, находится в самом центре города – на Калинина, 57. Другой – дом Алфёровой – на Мухина, 53.

Здание некогда доходного дома Петра Ивановича Берчанского было построено в 1916 году, его площадь — более 200 квадратных метров. Площадь земельного участка превышает 1 200 квадратных метров.

Само строение кирпичное, двухэтажное, декорировано в стиле кирпичной эклектики с преобладанием мотивов классицизма. Фасады выходят на центральные улицы города – Горького и Калинина, сообщает пресс-служба мэрии.

Убранство главных фасадов выполнено методом рельефно-фигурной кирпичной кладки. В основании здания – невысокий выступающий гранитный цоколь. Конструкции перекрытий деревянные. Интерьеры не сохранились. В июле 2017 года объект был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия Амурской области. По информации региональной инспекции по охране объектов культурного наследия, здание находится в аварийном состоянии.

Начальная цена продажи имущества – 600 тысяч. Рыночная стоимость земельного участка – 6 742 000 рублей.

Дом Алфёровой в перечень выявленных объектов культурного наследия был включен 23 декабря 2019 года. Площадь здания – 142 квадратных метра, земельного участка – 1 396 «квадратов».

Здание было построено в 1903 году. В качестве архитектурных особенностей указано, что это одноэтажное здание с цокольным этажом под вальмовой крышей. Находится оно в окружении ковровой застройки того же периода. Цокольный этаж здания – кирпичный, первый – деревянный, бревенчатый, обшит горизонтально расположенным тесом. Главный (западный) трехосный фасад выходит на красную линию улицы Мухина. Со стороны северного фасада находится вход, расположенный в деревянной пристройке.

Со стороны южного фасада расположена одноуровневая пристройка, не имеющая исторического значения. Дом Алфёровой выполнен в стиле эклектики. Здание является примером хорошо сохранившегося частного дома в исторической застройке города, считают в региональной инспекции по охране объектов культурного наследия. На сегодняшний день оно переведено в нежилое.

Начальная цена строения – 841 тысяча рублей, рыночная стоимость земельного участка – 5 023 000 рублей.

Аукционы по продаже памятников архитектуры пройдут 29 апреля и 29 мая. Владельцы объектов культурного наследия имеют право реставрировать, ремонтировать строения, приспосабливать их для современного использования, благоустраивать прилегающую территорию. Запрещено сносить здания, имеющие архитектурную ценность, изменять объемно-пространственные характеристики, проводить земляные работы и даже высаживать зеленые насаждения выше 1,5 метра со стороны главного фасада.

В отношении объектов культурного наследия предусмотрены 100-процентные льготы по имущественному и земельному налогам при условии, что высвободившиеся средства будут направлены на сохранение этого объекта.