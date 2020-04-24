С 28 апреля движение транспорта по улице Калинина будет ограничено

С 28 апреля подрядные организации приступают к ремонту инженерных сетей по улице Калинина. Во время ремонтных работ сквозное движение автотранспорта по данной магистрали осуществляться не будет. Горожане смогут подъехать к своим домам или местам работы по половине проезжей части с учетом ограничения скоростного режима до 40 километров в час.

Водителям личного автотранспорта рекомендуется минимизировать движение по улице Б. Хмельницкого, а также стоянку автомобилей на обочинах дороги. Временные ограничения связаны с ремонтом инженерных сетей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Маршруты общественного городского транспорта перенесены с улицы Калинина на улицу Богдана Хмельницкого, там будет оборудовано 10 временных остановочных пунктов. Временные остановочные пункты оборудуют заездными карманами, павильонами, которые перенесут с улицы Калинина, а также дорожными знаками 5.16 «Место остановки автобуса», лавочками и урнами.

Все 10 остановочных пунктов на объездном маршруте будут расположены практически «зеркально» уже привычным для горожан остановкам по улице Калинина.

Временно изменится схема движения 13 автобусных маршрутов: № 2К, 4, 8, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 38 и 44 (после перекрытия перекрестка Октябрьская – Калинина).

По мере открытия участков улицы Калинина для движения транспорта, автобусы будут возращены на действующие схемы движения.

Администрация Благовещенска просит на время ремонта улицы Калинина быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты движения. При этом водителям личного автотранспорта рекомендуется минимизировать или совсем исключить движение по улице Богдана Хмельницкого, а также стоянку автомобилей на обочинах этой же дороги, особенно вблизи временных остановочных пунктов.

Улицу Калинина отремонтируют на участке от улицы Тенистой до улицы Краснофлотской. Ремонтные работы пройдут в три этапа. С мая по июль рабочие отремонтируют участок улицы от Тенистой до Октябрьской, с июля по август – от Зейской до Краснофлотской, а к концу октября будет введен в эксплуатацию отрезок улицы Калинина между Зейской и Октябрьской.