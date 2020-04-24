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24 апреля 2020, 19:32 1

Творчество против коронавируса: жители Тынды в самоизоляции демонстрируют свои таланты

Творчество против коронавируса: жители Тынды в самоизоляции демонстрируют свои таланты
Фото: администрация Тынды

Самоизоляция стала толчком для развития творческих способностей. Жители столицы БАМа поют, танцуют, шьют и рассказывают стихи.

Особенно активно проявили свои таланты родители воспитанников детского сада «Непоседы», которые приняли участие в онлайн-конкурсе «Самая гламурная маска». Участники креативного состязания украшали маски стразами, камнями и кружевом. Также маски можно было слепить или нарисовать.

Победителей определяли в двух категориях: среди педагогов и детей, которых наградили грамотами и подарочными сертификатами.

«Споём вместе» – такую рубрику в своих социальных сетях ведут тындинцы Тамара Чердакова, Вера Ковальчук и Иван Кириленко. Послушать застольные и военные песни в их исполнении может каждый желающий.

Руководитель образцовой студии пения «Очаровашки» Анна Белокерницкая ведёт для горожан видеоуроки по вокалу. Педагог уже записала несколько онлайн-уроков: по дыхательной гимнастике, упражнения на дикцию и музыкальные распевки. Посты Анны размещаются в аккаунтах социальных сетей управления культуры администрации Тынды.

Чтобы разнообразить домашний досуг, работник Городского Дворца культуры «Русь» Наталья Крыштак ведёт интернет-рубрику «Чем занять детей?». В своих видеотрансляциях Наталья рассказывает о настольных играх, творческих занятиях и других увлечениях.

Также на время карантина городская библиотека Тынды предлагает ежедневное чтение сказок и рассказов. Их по телефону детям дошкольного и младшего школьного возраста будут читать ведущие библиотекари. Для этого родителям необходимо позвонить по номеру телефона: 4-69-44 и назвать автора и (или) название литературного произведения. Услуга предоставляется с 11 до 13.00. Продолжительность чтения – не более 15 минут в день.

Также тындинские школьники и воспитанники детских садов активно принимают участие в онлайн-конкурсах рисунков и чтецов, посвящённых 75-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#дети #Тында

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