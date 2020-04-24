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24 апреля 2020, 19:04 0

В Школе искусств Белогорска устанавливают широкоформатный экран

В Школе искусств Белогорска устанавливают широкоформатный экран
Фото: администрация Белогорска

24 апреля в Белогорск доставили новый светодиодный экран для детской Школы искусств. Оборудование весом в тонну уже переместили в большой концертный зал учреждения, где оно и будет смонтировано.

Ранее в учреждении провели подготовительные мероприятия по прокладке отдельной линии электропередачи и сборке фермы из алюминиевых сплавов для экрана.

Решение об оборудовании сцены Школы искусств принято главой Белогорска Станиславом Мелюковым еще в 2019 году. Это одно из мероприятий по подготовке к празднованию 160-летия Белогорска. Школа искусство – единственное муниципальное учреждение культуры, которое способно вместить одновременно более 300 зрителей. В следующем году Школа отметит 10-летний юбилей.

«Установка нового оборудования – это несомненно важное событие для нашей школы, – рассказала директор школы искусств Ольга Осетрова. – Конечно же, хочется, чтобы здание стало еще более современным. Цифровой экран, который доставили к нам, придаст нашим мероприятиям особую окраску. Ранее, когда на сцене проводились какие-либо концерты, выступления, когда играли пианисты и занимались хореографы, нам приходилось оформлять сцену в виде разных тканевых композиций. Светодиодный современный экран, безусловно, повысит эстетику и красочность концертных программ. На нем будет возможен показ проекции в формате 3D. Современный звук, свет, технические возможности сцены впечатляют и соответствуют всем нормативам театральных технологий».

Как рассказали специалисты, широкоформатный экран с соотношением сторон 16:9 и площадью почти 36 квадратных метров превосходит габариты цифрового экрана и качество «картинки» в Центре культурного развития. За неделю специалистам предстоит установить 104 светодиодных модуля и настроить всю сопутствующую аппаратуру, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #праздники

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