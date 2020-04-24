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24 апреля 2020, 17:42 1

Администрация Белогорска купит 35 квартир для детей-сирот

Администрация Белогорска купит 35 квартир для детей-сирот
Фото: администрация Белогорска

Администрация Белогорска продолжает закупку благоустроенных квартир для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В этом году планируется приобрести не менее 35 жилых помещений, отвечающих необходимым требованиям для данной категории граждан. Из областного бюджета на эти цели городу направлено 49,5 миллиона рублей.

«6 квартир уже распределены, – рассказала и.о. председателя комитета имущественных отношений Анна Шапран. – Закупка жилья для детей-сирот продолжается. Напомню, что предложить свои варианты жилплощади жители Белогорска могут в любом районе города, любой площадью, но не дороже 1,4 миллиона рублей. Одно из условий – квартира не должна быть обременена правами третьих лиц, то есть продана, заложена, не должна состоять в споре и под арестом (запрещением), обременена какими-либо обязательствами».

По вопросам продажи квартир жители Белогорска могут обращаться в комитет имущественных отношений по адресу: улица Гагарина, 19, каб. 111, по телефонам 2-08-09, 2-31-83.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #соцзащита

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