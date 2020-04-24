Амурчан, застрявших на границе в Хэйхэ, полмесяца пытаются вернуть в Благовещенск (видео)

В китайском городе Хэйхэ с 8 апреля добиваются возвращения в Благовещенск четверо жителей Амурской области. Россияне, попавшие в трудную ситуацию, и их родственники пытаются подключить все рычаги, чтобы договориться о разовом открытии пограничного коридора.

В редакцию Амур.инфо обратился отец молодой мамы, которая сейчас ждет помощи в Хэйхэ с одиннадцатилетним ребенком. Около 10 лет его дочь работала по контракту в Гуанчжоу. Когда ситуация с эпидемией начала ухудшаться, она решила вернуться в Благовещенск. К 8 апреля матери с ребенком удалось добраться до Хэйхэ. Здесь она встретила еще двоих российских парней. Однако вернуться в Россию уже не получилось – Китай закрыл границу.

Заселиться в гостиницу российские граждане смогли только после содействия консульства в Харбине.

Еще одной проблемой для россиян стали просроченные документы. У одного парня истек срок паспорта, у другого – визы. Китайская миграционная служба требовала выехать в Харбин для устранения недочетов в документах, однако, в этом случае россиянам пришлось бы две недели провести на карантине. После переговоров с консульством, документы в Хэйхэ отравили по почте.

Со слов россиян, миграционная служба неоднократно требовала покинуть Хэйхэ в любом направлении и добираться до родины через другие города. Отец россиянки рассказал, что обращался уже во все инстанции, включая губернатора, которому звонил на мобильный телефон лично и руководителя российского МИДа Марии Захаровой, к которой обращался через Инстаграм. Застрявшие в Китае россияне, кроме этого записали видеообращение с просьбой им помочь перебраться через границу.

«Ко мне обратились родственники застрявших в Хэйхэ россиян – рассказал Амур.инфо депутат Законодательного собрания Амурской области Роман Кобызов. – Ситуация известная. Регион на нее повлиять не может, не на уровне правительства, не на уровне Законодательного собрания. Это полномочия более высоких ведомств. Сейчас готовим записку на имя Ивана Мельникова, председателя Общества российско-китайской дружбы. Иван Иванович – первый заместитель ЦК КПРФ, весьма уважаемый и авторитетный для КНР и компартии Китая человек. Будем надеется, что совместными усилиями сможем способствовать открытию временного гуманитарного коридора».

В министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области Амур.инфо сообщили, что с россиянами в Хэйхэ постоянно поддерживается связь. На уровне правительства города Хэйхэ была достигнута договоренность, ни о каком выдворении россиян, и штрафах сейчас речь не идет. С властями Китая обсуждался вопрос об однократном открытии коридора, чтобы перевезти этих граждан через границу, но пока конкретного решения нет. Сейчас все зависит от переговоров другого уровня. На данном этапе вопрос открытия границы могут решить только на уровне договоренности между Москвой и Пекином.

«В КНР на данный момент находится порядка 40 амурчан, четверо из которых – в Хэйхэ, – говорится в официальном ответе регионального министерства. – Сообщается, что они заранее были оповещены о приостановке временных пассажирских коридоров через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ, однако приняли решение остаться в КНР и дождаться открытия коридоров в Хэйхэ».

В правительстве заверили, что до урегулирования ситуации и открытия временных коридоров поддержать наших земляков готовы в Народном правительстве города Хэйхэ.

Минэконом напомнил, что международное пассажирское сообщение через пункты пропуска с регионами Дальнего Востока было прекращено 7 апреля по решению центральных властей КНР. Правительство Амурской области уже обратилось в МИД РФ и другие федеральные структуры с просьбой о содействии в возобновлении работы временных коридоров для возвращения наших граждан.

Что касается амурчан, которые сейчас находятся в других странах, то ранее сообщалось о порядке 180 жителей региона в более чем 30 странах мира. В некоторых государствах находится не более одного или двух человек из Амурской области. Работа по их возвращению продолжается, а конкретные решения принимаются в зависимости от текущей ситуации в каждой отдельно взятой зарубежной стране.

Как пояснила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева, восемь жителей Приамурья на этой неделе вернулись в Россию возвратным рейсом из Таиланда. Еще несколько наших земляков планируют вывезти сегодня из индонезийского острова Бали. Все они прибывают во Владивосток, где каждый будет помещен на 14-дневный карантин.