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24 апреля 2020, 18:30 18

Амурчан, застрявших на границе в Хэйхэ, полмесяца пытаются вернуть в Благовещенск (видео)

Амурчан, застрявших на границе в Хэйхэ, полмесяца пытаются вернуть в Благовещенск (видео)
Фото: скриншот видео

В китайском городе Хэйхэ с 8 апреля добиваются возвращения в Благовещенск четверо жителей Амурской области. Россияне, попавшие в трудную ситуацию, и их родственники пытаются подключить все рычаги, чтобы договориться о разовом открытии пограничного коридора.

В редакцию Амур.инфо обратился отец молодой мамы, которая сейчас ждет помощи в Хэйхэ с одиннадцатилетним ребенком. Около 10 лет его дочь работала по контракту в Гуанчжоу. Когда ситуация с эпидемией начала ухудшаться, она решила вернуться в Благовещенск. К 8 апреля матери с ребенком удалось добраться до Хэйхэ. Здесь она встретила еще двоих российских парней. Однако вернуться в Россию уже не получилось – Китай закрыл границу.

Заселиться в гостиницу российские граждане смогли только после содействия консульства в Харбине.

Еще одной проблемой для россиян стали просроченные документы. У одного парня истек срок паспорта, у другого – визы. Китайская миграционная служба требовала выехать в Харбин для устранения недочетов в документах, однако, в этом случае россиянам пришлось бы две недели провести на карантине. После переговоров с консульством, документы в Хэйхэ отравили по почте.

Со слов россиян, миграционная служба неоднократно требовала покинуть Хэйхэ в любом направлении и добираться до родины через другие города. Отец россиянки рассказал, что обращался уже во все инстанции, включая губернатора, которому звонил на мобильный телефон лично и руководителя российского МИДа Марии Захаровой, к которой обращался через Инстаграм. Застрявшие в Китае россияне, кроме этого записали видеообращение с просьбой им помочь перебраться через границу.

«Ко мне обратились родственники застрявших в Хэйхэ россиян – рассказал Амур.инфо депутат Законодательного собрания Амурской области Роман Кобызов. – Ситуация известная. Регион на нее повлиять не может, не на уровне правительства, не на уровне Законодательного собрания. Это полномочия более высоких ведомств. Сейчас готовим записку на имя Ивана Мельникова, председателя Общества российско-китайской дружбы. Иван Иванович – первый заместитель ЦК КПРФ, весьма уважаемый и авторитетный для КНР и компартии Китая человек. Будем надеется, что совместными усилиями сможем способствовать открытию временного гуманитарного коридора».

В министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области Амур.инфо сообщили, что с россиянами в Хэйхэ постоянно поддерживается связь. На уровне правительства города Хэйхэ была достигнута договоренность, ни о каком выдворении россиян, и штрафах сейчас речь не идет. С властями Китая обсуждался вопрос об однократном открытии коридора, чтобы перевезти этих граждан через границу, но пока конкретного решения нет. Сейчас все зависит от переговоров другого уровня. На данном этапе вопрос открытия границы могут решить только на уровне договоренности между Москвой и Пекином.

«В КНР на данный момент находится порядка 40 амурчан, четверо из которых – в Хэйхэ, – говорится в официальном ответе регионального министерства. – Сообщается, что они заранее были оповещены о приостановке временных пассажирских коридоров через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ, однако приняли решение остаться в КНР и дождаться открытия коридоров в Хэйхэ».

В правительстве заверили, что до урегулирования ситуации и открытия временных коридоров поддержать наших земляков готовы в Народном правительстве города Хэйхэ.

Минэконом напомнил, что международное пассажирское сообщение через пункты пропуска с регионами Дальнего Востока было прекращено 7 апреля по решению центральных властей КНР. Правительство Амурской области уже обратилось в МИД РФ и другие федеральные структуры с просьбой о содействии в возобновлении работы временных коридоров для возвращения наших граждан.

Что касается амурчан, которые сейчас находятся в других странах, то ранее сообщалось о порядке 180 жителей региона в более чем 30 странах мира. В некоторых государствах находится не более одного или двух человек из Амурской области. Работа по их возвращению продолжается, а конкретные решения принимаются в зависимости от текущей ситуации в каждой отдельно взятой зарубежной стране.

Как пояснила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева, восемь жителей Приамурья на этой неделе вернулись в Россию возвратным рейсом из Таиланда. Еще несколько наших земляков планируют вывезти сегодня из индонезийского острова Бали. Все они прибывают во Владивосток, где каждый будет помещен на 14-дневный карантин.

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#Китай #коронавирус

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Комментарии
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  • Brassman

    Brassman
    5 часов назад

    Губернатор не может же помочь...

  • амурская алена

    амурская алена
    5 часов назад

    Непонятно,понтонный мост работал до 12 апреля,странно ,почему не уехали...

  • Страна напуганых идиотов

    Страна напуганых идиотов
    5 часов назад

    В Пекине приходилось общаться с россиянами постоянно живущими в Китае. Главный посыл был- какого х.ена вы в России делаете? И усмехались , рассказывая как чудно им живется в Пекине. Думаю , те, из них, кто не успел вовремя слинять, сейчас тоже рассказывают слезливые истории об отсутствии денег и малых, плачущих детях с которыми они сидят на границе и умиляются при виде "родного" берега. Но, русские люди добрые, поймут и простят

  • bayan-spam

    bayan-spam
    4 часа назад

    из УХАНЯ вывозили ИЛ76 и его оплатили , стоимость за топливо была в несколько миллионов! А тут подушку заправить не могут!

  • Крав Маг

    Крав Маг
    4 часа назад

    Был бы Колесов решил бы вопрос за день

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    4 часа назад

    амурская алена

    Непонятно,понтонный мост работал до 12 апреля,странно ,почему не уехали...



    ну так и капитальный стоит . Что с того .

    Граница на замке .

  • Ramon Mercader

    Ramon Mercader
    4 часа назад

    Страна напуганых идиотов

    В Пекине приходилось общаться с россиянами постоянно живущими в Китае. Главный посыл был- какого х.ена вы в России делаете? И усмехались , рассказывая как чудно им живется в Пекине. Думаю , те, из них, кто не успел вовремя слинять, сейчас тоже рассказывают слезливые истории об отсутствии денег и малых, плачущих детях с которыми они сидят на границе и умиляются при виде "родного" берега. Но, русские люди добрые, поймут и простят



    Не хочу говорить про хитрожоплость, не без этого, конечно, И про Пекин хорошо, а хера ли, смеясь над нищей вашей родиной, забывая о том, что где-то там, за морями- за ветрами, есть какая-то родина, которая некоторое время назад и не хер вам была не нужна: тепло сытно и дешевая жрачка, но вдруг оказалось, что неподъемно там лечиться, что рядом с русскими помойками куда как комфортнее, чем рядом с китайскими, что. все-таки, как бы вы не презирали вот это все, в чем мы живем, имея бабло, позволяющее жить в Китае месяцами, бабло, не понять откуда и как полученное посреди всеобщей нищеты - чего захотели-то? На родину? Вирус испугал? А какого хрена перлись вы в страну, где жрут кошек, собак и мышей, вообще всякое говно, которое не может есть европеец, и умилялись при этом - надо же, собак жрут и кошек...Как мило... И теперь, накупавшись-накувыркавшись в морях, наплевав, что тут такая вот херня - зараза из той страны, где вы так недавно кайфовали, вы просите нищую родину, где грязно и неуютно, где не едят крыс, собак и летучих мышей, где вообще многие, как говорят, хрен без соли доедают, а вы - нажравшись китайского дерьма - вдруг вспомнили про Россию, ах, родина, ну как же, мы россияне, нам бы домой...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    4 часа назад

    Подскажите кто ни будь редакторам новости ,

    "В редакцию Амур.инфо обратился отец молодой мамы, которая сейчас ждет помощи в Хэйхэ с одиннадцатилетним ребенком. "

    одиннадцатимесячным ребёнком .

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    Крав Маг

    Был бы Колесов решил бы вопрос за день



    что , оделся бы Суперменом и через реку скаконул ? Решала бл*

  • Страна напуганых идиотов

    Страна напуганых идиотов
    3 часа назад

    Ramon Mercader
    Страна напуганых идиотов

    В Пекине приходилось общаться с россиянами постоянно живущими в Китае. Главный посыл был- какого х.ена вы в России делаете? И усмехались , рассказывая как чудно им живется в Пекине. Думаю , те, из них, кто не успел вовремя слинять, сейчас тоже рассказывают слезливые истории об отсутствии денег и малых, плачущих детях с которыми они сидят на границе и умиляются при виде "родного" берега. Но, русские люди добрые, поймут и простят



    Не хочу говорить про хитрожоплость, не без этого, конечно, И про Пекин хорошо, а хера ли, смеясь над нищей вашей родиной, забывая о том, что где-то там, за морями- за ветрами, есть какая-то родина, которая некоторое время назад и не хер вам была не нужна: тепло сытно и дешевая жрачка, но вдруг оказалось, что неподъемно там лечиться, что рядом с русскими помойками куда как комфортнее, чем рядом с китайскими, что. все-таки, как бы вы не презирали вот это все, в чем мы живем, имея бабло, позволяющее жить в Китае месяцами, бабло, не понять откуда и как полученное посреди всеобщей нищеты - чего захотели-то? На родину? Вирус испугал? А какого хрена перлись вы в страну, где жрут кошек, собак и мышей, вообще всякое говно, которое не может есть европеец, и умилялись при этом - надо же, собак жрут и кошек...Как мило... И теперь, накупавшись-накувыркавшись в морях, наплевав, что тут такая вот херня - зараза из той страны, где вы так недавно кайфовали, вы просите нищую родину, где грязно и неуютно, где не едят крыс, собак и летучих мышей, где вообще многие, как говорят, хрен без соли доедают, а вы - нажравшись китайского дерьма - вдруг вспомнили про Россию, ах, родина, ну как же, мы россияне, нам бы домой...


    Ну, в общем, что-то подобное я и имел в виду в отношении наших соотечественников, пусть и не так эмоционально, а вот китайцы вольны сами решать чем им питаться, пусть хоть друг дружку едят это их дело.

  • Душелов

    Душелов
    3 часа назад

    Страна напуганых идиотов
    Ramon Mercader
    Страна напуганых идиотов

    В Пекине приходилось общаться с россиянами постоянно живущими в Китае. Главный посыл был- какого х.ена вы в России делаете? И усмехались , рассказывая как чудно им живется в Пекине. Думаю , те, из них, кто не успел вовремя слинять, сейчас тоже рассказывают слезливые истории об отсутствии денег и малых, плачущих детях с которыми они сидят на границе и умиляются при виде "родного" берега. Но, русские люди добрые, поймут и простят



    Не хочу говорить про хитрожоплость, не без этого, конечно, И про Пекин хорошо, а хера ли, смеясь над нищей вашей родиной, забывая о том, что где-то там, за морями- за ветрами, есть какая-то родина, которая некоторое время назад и не хер вам была не нужна: тепло сытно и дешевая жрачка, но вдруг оказалось, что неподъемно там лечиться, что рядом с русскими помойками куда как комфортнее, чем рядом с китайскими, что. все-таки, как бы вы не презирали вот это все, в чем мы живем, имея бабло, позволяющее жить в Китае месяцами, бабло, не понять откуда и как полученное посреди всеобщей нищеты - чего захотели-то? На родину? Вирус испугал? А какого хрена перлись вы в страну, где жрут кошек, собак и мышей, вообще всякое говно, которое не может есть европеец, и умилялись при этом - надо же, собак жрут и кошек...Как мило... И теперь, накупавшись-накувыркавшись в морях, наплевав, что тут такая вот херня - зараза из той страны, где вы так недавно кайфовали, вы просите нищую родину, где грязно и неуютно, где не едят крыс, собак и летучих мышей, где вообще многие, как говорят, хрен без соли доедают, а вы - нажравшись китайского дерьма - вдруг вспомнили про Россию, ах, родина, ну как же, мы россияне, нам бы домой...


    Ну, в общем, что-то подобное я и имел в виду, пусть и не так эмоционально


    Ну чисто банка с крабами

  • Ramon Mercader

    Ramon Mercader
    3 часа назад

    Страна напуганых идиотов

    Ramon Mercader

    Страна напуганых идиотов

    В Пекине приходилось общаться с россиянами постоянно живущими в Китае. Главный посыл был- какого х.ена вы в России делаете? И усмехались , рассказывая как чудно им живется в Пекине. Думаю , те, из них, кто не успел вовремя слинять, сейчас тоже рассказывают слезливые истории об отсутствии денег и малых, плачущих детях с которыми они сидят на границе и умиляются при виде "родного" берега. Но, русские люди добрые, поймут и простят



    Не хочу говорить про хитрожоплость, не без этого, конечно, И про Пекин хорошо, а хера ли, смеясь над нищей вашей родиной, забывая о том, что где-то там, за морями- за ветрами, есть какая-то родина, которая некоторое время назад и не хер вам была не нужна: тепло сытно и дешевая жрачка, но вдруг оказалось, что неподъемно там лечиться, что рядом с русскими помойками куда как комфортнее, чем рядом с китайскими, что. все-таки, как бы вы не презирали вот это все, в чем мы живем, имея бабло, позволяющее жить в Китае месяцами, бабло, не понять откуда и как полученное посреди всеобщей нищеты - чего захотели-то? На родину? Вирус испугал? А какого хрена перлись вы в страну, где жрут кошек, собак и мышей, вообще всякое говно, которое не может есть европеец, и умилялись при этом - надо же, собак жрут и кошек...Как мило... И теперь, накупавшись-накувыркавшись в морях, наплевав, что тут такая вот херня - зараза из той страны, где вы так недавно кайфовали, вы просите нищую родину, где грязно и неуютно, где не едят крыс, собак и летучих мышей, где вообще многие, как говорят, хрен без соли доедают, а вы - нажравшись китайского дерьма - вдруг вспомнили про Россию, ах, родина, ну как же, мы россияне, нам бы домой...



    Ну, в общем, что-то подобное я и имел в виду в отношении наших соотечественников, пусть и не так эмоционально, а вот китайцы вольны сами решать чем им питаться, пусть хоть друг дружку едят это их дело.


    Да дело не в том, кто чем питается, пусть китайцы едят все, что им в голову взбредет - для нас это просто экзотика, и ничего больше, только, как бы это сказать, не заиграться бы в китайскую экзотику, понятно, что кошек, собак, летучих мышей и прочую гадость есть мы никогда не будем, вот только после их гастрономических изысков на фоне происходящего как-то не уютно, и сразу понимаешь, как же они нас сделали...

  • Страна напуганых идиотов

    Страна напуганых идиотов
    3 часа назад

    Душелов
    Страна напуганых идиотов
    Ramon Mercader
    Страна напуганых идиотов

    В Пекине приходилось общаться с россиянами постоянно живущими в Китае. Главный посыл был- какого х.ена вы в России делаете? И усмехались , рассказывая как чудно им живется в Пекине. Думаю , те, из них, кто не успел вовремя слинять, сейчас тоже рассказывают слезливые истории об отсутствии денег и малых, плачущих детях с которыми они сидят на границе и умиляются при виде "родного" берега. Но, русские люди добрые, поймут и простят



    Не хочу говорить про хитрожоплость, не без этого, конечно, И про Пекин хорошо, а хера ли, смеясь над нищей вашей родиной, забывая о том, что где-то там, за морями- за ветрами, есть какая-то родина, которая некоторое время назад и не хер вам была не нужна: тепло сытно и дешевая жрачка, но вдруг оказалось, что неподъемно там лечиться, что рядом с русскими помойками куда как комфортнее, чем рядом с китайскими, что. все-таки, как бы вы не презирали вот это все, в чем мы живем, имея бабло, позволяющее жить в Китае месяцами, бабло, не понять откуда и как полученное посреди всеобщей нищеты - чего захотели-то? На родину? Вирус испугал? А какого хрена перлись вы в страну, где жрут кошек, собак и мышей, вообще всякое говно, которое не может есть европеец, и умилялись при этом - надо же, собак жрут и кошек...Как мило... И теперь, накупавшись-накувыркавшись в морях, наплевав, что тут такая вот херня - зараза из той страны, где вы так недавно кайфовали, вы просите нищую родину, где грязно и неуютно, где не едят крыс, собак и летучих мышей, где вообще многие, как говорят, хрен без соли доедают, а вы - нажравшись китайского дерьма - вдруг вспомнили про Россию, ах, родина, ну как же, мы россияне, нам бы домой...


    Ну, в общем, что-то подобное я и имел в виду, пусть и не так эмоционально


    Ну чисто банка с крабами


    Не берите с нас пример, помогите людям, только делом а не соплями

  • Ыукпун

    Ыукпун
    2 часа назад

    Помахать им с нашего берега рукой? Могу, но не больше.

  • телега

    телега
    2 часа назад

    Обалденная цепочка...

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    1 час назад

    Как жареным запахло, так сразу све о Родине начинают вспоминать. Это как перед смертью начинают в Бога верить. Куда платили налоги, к тем и обращайтесь за помощью, "россЕяне" (извиняюсь) хреновы (литературное слово). За вами тоже самолёт отправлять надо? Ситуация в китае уже с декабря 2019 года плохая была, но нет, нада же бабла заработать...

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Вот извиняюсь за такое мнение, но вот не жалко, что они там сидят. Неважно что они там в Китае делали, жили, работали или учились, но ёлки, ситуация с января месяца была уже известна. И границы закрывались и коридоры для вывоза людей делали. Ну вот не поверю, что за три месяца люди не могли добраться до границы, чтобы благополучно, через организованный временный коридор выехать в Россию. Особенно те, с просроченными документами. Ты знаешь, что сроки у документов заканчиваются и сидишь какого-то фига. Зная, что не сможешь день в день выехать, зная, что в любом случае придется какое-то время ждать, сидеть до последнего.

    Профукали возможность, ваши проблемы. Сидите, ждите, может быть что то изменится, может быть границу откроют.

  • Brassman

    Brassman
    58 минут назад

    Мда, дюди у нас какие то злые... что трудно помочь, я например желаю помочь людям

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