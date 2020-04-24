В Приамурье 90 молодых семей с начала года получили жилищные сертификаты

Молодые семьи Приамурья покупают новые квартиры и гасят ипотеку благодаря материальной поддержке от государства. В области в этом году выдали 90 сертификатов по программе «Обеспечение жильём молодых семей». Реализовать свидетельства раньше амурчане могли в течение 7 месяцев. Теперь в связи с распространением коронавирусной инфекции этот срок увеличили до 9 месяцев.

Семья Вдовиных из посёлка городского типа Уруша Сковородинского района благодаря сертификату переедет в новую квартиру. Супруги уже присматривают подходящие варианты, куда они смогут переселиться с тремя детьми.

«Сейчас мы живём в квартире, доля в которой принадлежит мужу, но нам хотелось, чтобы было общее жильё. В очередь на получение сертификата для молодых семей мы встали в прошлом году. Выплату получили уже в марте этого года», – рассказала Анна Вдовина.

Ещё одна семья Сковородинского района ищет квартиру, которую сможет приобрести благодаря полученному сертификату. В марте этого года обладателями господддержки стали супруги Костяевы из города Сковородино. Сейчас они вместе с тремя детьми живут в арендованной квартире, предоставленной от предприятия.

«Нам необходима квартира площадью не менее 75 квадратных метров из расчёта на всех членов семьи. Такого жилья в нашем районе нет, поэтому думаем переезжать в Белогорск или Благовещенск. Сертификат поможет нам обрести свою квартиру. Своей очереди мы ждали с 2013 года», – прокомментировала Евгения Костяева.

Молодая семья Гладченко из села Константиновка Константиновского района купила квартиру ещё до получения сертификата, в 2018 году. Раньше супруги жили вместе с родителями. Теперь у семьи Гладченко родился свой ребёнок и появилось собственное жильё.

«Квартиру мы взяли в ипотеку. Если бы не сертификат, то мы бы выплачивали её 25 лет. Сейчас, потратив выплату на погашение ипотеки, мы сократили срок оплаты на 5 лет», – отметила Анастасия Гладченко.

В столице БАМа молодые семьи тоже получили сертификаты на жильё. Одна из них – семья Елены Белитченко.

«Несмотря на то, что нам пришлось ждать получения свидетельства достаточно долгое время, мы очень счастливы. Ведь эта сумма – хорошее подспорье для приобретения недвижимости. Мы уже успели обналичить сертификат и отпраздновать новоселье», – поделилась жительница Тынды Елена Белитченко.

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» реализуется в регионе с 2014 года. За период с 2014 по 2019 годы реализовано 257 свидетельств. По состоянию на 1 января 2020 года в Амурской области в очереди на получение жилья числится 1 188 семей возрастом до 36 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2020 году в Приамурье планируется обеспечить свидетельствами о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 96 семей, в том числе 30 многодетных семей.

«В 2020 году потребность многодетных семей закрыта полностью. По условиям программы 70% субсидии направляется на многодетные семьи, – рассказала начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан министерства ЖКХ Амурской области Ирина Клавина. – Соглашение с Минстроем РФ на предоставление субсидии из Федерального бюджета подписано еще в декабре 2019 года. Стоимость 1 квадратного метра на 1 квартал 2020 года составляет 59 645 рублей, ежеквартально утверждается приказом Минстроя РФ».

Финансирование мероприятия в 2020 году составляет: федеральный бюджет – 67,6 миллиона рублей, областной бюджет – 15 миллионов рублей и местный бюджет – 10,8 миллиона рублей.

В 2019 году было обеспечено свидетельствами о праве на получение социальной выплаты 49 семей, в том числе 47 семей на приобретение жилого помещения, 2 семьи на строительство индивидуального жилого дома. Из 49 семей 18 многодетных. Субсидия на одну семью составляет от 714 до 5 722,67 тысячи рублей.

В 2019 году программа была профинансирована из федерального бюджета на сумму 14,7 миллиона рублей, из областного бюджета на сумму 14,7 миллиона рублей и местного бюджета – 8,2 миллиона рублей.

«Также следует отметить, что ежегодно не все молодые семьи реализовывают свои права по доведенным свидетельствам. Причинами этого являются следующие факторы: отсутствие собственных средств на момент реализации свидетельства; отказ кредитной организации принимать участие в кредитовании молодой семьи, в случае несоответствия молодой семьи требованиям платежеспособности; несвоевременное представление свидетельства в кредитную организацию (срок представления свидетельства составляет 7 календарных месяцев) и отсутствие подходящего жилого помещения», – сказала Ирина Викторовна.