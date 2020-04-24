В Благовещенске у горожан проверили наличие масок в общественном транспорте (видео)

Сотрудники межмуниципального отделения МВД России «Благовещенский», а также специалисты «Городской диспетчерской службы» проверили, как горожане соблюдают обязательный масочный режим в общественном транспорте, объектах торговли и услуг. С 24 апреля за несоблюдение этого требования нарушителям положен штраф.

Этот рейд правоохранители провели в профилактических целях. Одновременно по городу работали несколько групп. Они проверяли не только наличие масок у пассажиров, кондукторов и водителей, но и наличие информационных объявлений в автобусах о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Проверяющие работали на остановках в разных районах города, в частности в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Амурской. Заходили в автобусы, осматривали салоны и проводили разъяснительную работу.

«Городская диспетчерская служба проводит работу с перевозчиками по доведению информации до пассажиров о запрете с 24 апреля находиться в общественных местах, в том числе в транспорте общего пользования, без масок. Информацию мы передали всем перевозчикам. Теперь – контролируем исполнение перевозчиками соответствующих обязанностей. Необходимо, чтобы в автобусе была размещена информация со ссылкой на распоряжение губернатора, чтобы водители находились в масках, и имели при себе необходимые препараты для протирания поручней и уборки салонов автобусов», – рассказал директор МУ «Городская диспетчерская служба» Игорь Пашкевич.

В случае если водитель видит, что кто-то из пассажиров зашел в автобус без маски, он имеет право сделать замечание, однако меры административного воздействия по отношению к нарушителю могут применять только представители власти, Роспотребнадзора и сотрудники правоохранительных органов, пояснили в муниципальном учреждении.

Первый день работы показал, что водители и практически все пассажиры ответственно отнеслись к требованию безопасности и находились в автобусах в масках. С теми, кто не знал о новом требовании или проигнорировал его, специалисты провели разъяснительные беседы. Проходить подобные рейды будут регулярно.

Граждан, которые вопреки распоряжению губернатора были без средств индивидуальной защиты, полицеские просили написать объяснительную.

«С гражданами, которые находятся в автобусах без средств индивидуальной защиты, полицейские проводят профилактические беседы. За систематическое нарушение санитарно-эпидемиологических правил поведения при введении режима повышенной готовности полицейские в отношении нарушителей составляют административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ, которые в последствии направляются в суд для рассмотрения и принятия решения», – отметил начальник МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Ященко.

Согласно распоряжению губернатора Амурской области, с 24 апреля до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрещено находиться в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.

Согласно статье 20.6.1Кодекса об административных правонарушениях РФ, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения граждан могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей; должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.