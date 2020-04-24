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24 апреля 2020, 17:40 7

В Благовещенске у горожан проверили наличие масок в общественном транспорте (видео)

В Благовещенске у горожан проверили наличие масок в общественном транспорте (видео)
Фото: Альфа ТВ

Сотрудники межмуниципального отделения МВД России «Благовещенский», а также специалисты «Городской диспетчерской службы» проверили, как горожане соблюдают обязательный масочный режим в общественном транспорте, объектах торговли и услуг. С 24 апреля за несоблюдение этого требования нарушителям положен штраф.

Этот рейд правоохранители провели в профилактических целях. Одновременно по городу работали несколько групп. Они проверяли не только наличие масок у пассажиров, кондукторов и водителей, но и наличие информационных объявлений в автобусах о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Проверяющие работали на остановках в разных районах города, в частности в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Амурской. Заходили в автобусы, осматривали салоны и проводили разъяснительную работу.

«Городская диспетчерская служба проводит работу с перевозчиками по доведению информации до пассажиров о запрете с 24 апреля находиться в общественных местах, в том числе в транспорте общего пользования, без масок. Информацию мы передали всем перевозчикам. Теперь – контролируем исполнение перевозчиками соответствующих обязанностей. Необходимо, чтобы в автобусе была размещена информация со ссылкой на распоряжение губернатора, чтобы водители находились в масках, и имели при себе необходимые препараты для протирания поручней и уборки салонов автобусов», – рассказал директор МУ «Городская диспетчерская служба» Игорь Пашкевич.

В случае если водитель видит, что кто-то из пассажиров зашел в автобус без маски, он имеет право сделать замечание, однако меры административного воздействия по отношению к нарушителю могут применять только представители власти, Роспотребнадзора и сотрудники правоохранительных органов, пояснили в муниципальном учреждении.

Первый день работы показал, что водители и практически все пассажиры ответственно отнеслись к требованию безопасности и находились в автобусах в масках. С теми, кто не знал о новом требовании или проигнорировал его, специалисты провели разъяснительные беседы. Проходить подобные рейды будут регулярно.

Граждан, которые вопреки распоряжению губернатора были без средств индивидуальной защиты, полицеские просили написать объяснительную.

«С гражданами, которые находятся в автобусах без средств индивидуальной защиты, полицейские проводят профилактические беседы. За систематическое нарушение санитарно-эпидемиологических правил поведения при введении режима повышенной готовности полицейские в отношении нарушителей составляют административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ, которые в последствии направляются в суд для рассмотрения и принятия решения», – отметил начальник МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Ященко.

Согласно распоряжению губернатора Амурской области, с 24 апреля до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрещено находиться в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.

Согласно статье 20.6.1Кодекса об административных правонарушениях РФ, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения граждан могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей; должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.

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#Альфа ТВ #коронавирус

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    5 часов назад

    Маски от короновируса не защищают, просто у нас его пока нет, а будет-в группе риска полиция и прочие проверяющие в масках..

  • Аликанте

    Аликанте
    5 часов назад

    в МЧС одно говорят-в полиции другое-вы меж собой разберитесь

  • Мазепа

    Мазепа
    4 часа назад

    Прикольно, прошу составить протокол на полицейского, который сам дает интервью без маски в общественном месте! Протокол отправить в суд на рассмотрение!

  • Авантыч

    Авантыч
    3 часа назад

    Мазепа

    Прикольно, прошу составить протокол на полицейского, который сам дает интервью без маски в общественном месте! Протокол отправить в суд на рассмотрение!



    Прочитайте еще раз, где нужно надевать маску.

    И сотрудник дает комментарии с петличкой. Журналист может стоять в 5 метрах.

  • Ирэн888

    Ирэн888
    3 часа назад

    Двойная работа, с одной стороны принимают меры, с другой усугубляют. Работают на план, план то не идет, браво(((

  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    Авантыч,

    Сотрудник полиции находится в общественном месте,рядом с оператором, он является таким же гражданином, как и ВЫ, будь он в форме или без, на него также распространяются Постановления! давая интервью он демонстративно сам нарушает требования соблюдения санит. режима, а то что может стоять оператор и в 1 метре от него.

  • Ирэн888

    Ирэн888
    2 часа назад

    Я про обстановку в целом!( Раньше нужо было думать, а никогда кое кто в одно место к....т((((

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