Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
24 апреля 2020, 17:55 3

Умерла создатель конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

Умерла создатель конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова
Фото: vlc.ru (Анна Чулкова)

24 апреля на 87-м году ушла из жизни Анна Чулкова. Она – создатель знаменитых конфет «Птичье молоко», почетный гражданин города Владивостока.

«Известная сейчас каждому "Птичка" (именно так с любовью называют "Птичье молоко") появилась в 1967 году. Тогда в Москву созвали представителей кондитерских предприятий со всей страны и поставили перед ними задачу создать новую конфету с начинкой суфле. Над созданием трудились кондитеры всей страны, но именно Анна Федоровна разработала самую удачную рецептуру и способствовала внедрению технологий, которые остаются неизменными и сегодня», – сказано в сообщении на сайте администрации Владивостока.

Фото: sjedobno.ru

Анна Чулкова также является автором и другой кондитерской продукции – шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Комета», «Метеорит», а за конфеты «Золотой Рог» она удостоена бронзовой медали ВДНХ.

За освоение и внедрение новых сортов конфет Анна Федоровна награждена многими правительственными наградами, среди которых два ордена Ленина и орден Октябрьской революции. Лауреат Государственной премии, обладательница звания Героя Социалистического Труда, почетный гражданин Владивостока с 2000 года.

Просмотров всего: 1751

#жизнь

распечатать


Общество 5

Глава Приамурья поручил обеспечить безопасность на садоводческих маршрутах
Общество 1

Студенты хотят восстановить скульптуры в Первомайском парке Благовещенска
Общество 7

Россияне резко сократили свои расходы на косметику, одежду и алкоголь
Общество 2

Как на самом деле живут ветераны: один день с участниками войны (фильм)
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • retrogr

    retrogr
    5 часов назад

    Автором рецепта, оставшегося неизменным до наших дней, был владелец фабрики Ян Ведель.После поездки министра пищевой промышленности СССР В. П. Зотова в Чехословакию в 1967 году, где он был «сражён» очень вкусными сбивными конфетами местного производства, представителей всех кондитерских фабрик страны собрали на московской фабрике «Рот Фронт» и дали кондитерам задание сделать такие же конфеты — по образцу, но без рецепта.В 1967 году Владивостокская кондитерская фабрика (технолог — Анна Чулкова) разработала и начала выпускать конфеты «Птичье молоко»Рецептуру и технологию приготовления конфет признали лучшей в СССР (нынешнее название этих конфет — «Приморские»). Первые экспериментальные партии «Птичьего молока» выпускала с 1968 года и фабрика «Рот Фронт». Но из-за сложной технологии партии были небольшими, рецептурная документация министерством пищевой промышленности СССР не была утверждена.Отличительной особенностью конфет Владивостокской кондитерской фабрики является то, что с 1932 года в её рецептурах используется приморский агар-агар

  • амурская алена

    амурская алена
    5 часов назад

    Самые любимые конфеты,люблю дарить в качестве подарка.Соболезнование родным,светлая память...

  • Мазепа

    Мазепа
    4 часа назад

    Это были настоящие конфеты, на них выросло ни одно поколение.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь