Умерла создатель конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

24 апреля на 87-м году ушла из жизни Анна Чулкова. Она – создатель знаменитых конфет «Птичье молоко», почетный гражданин города Владивостока.

«Известная сейчас каждому "Птичка" (именно так с любовью называют "Птичье молоко") появилась в 1967 году. Тогда в Москву созвали представителей кондитерских предприятий со всей страны и поставили перед ними задачу создать новую конфету с начинкой суфле. Над созданием трудились кондитеры всей страны, но именно Анна Федоровна разработала самую удачную рецептуру и способствовала внедрению технологий, которые остаются неизменными и сегодня», – сказано в сообщении на сайте администрации Владивостока.

Фото: sjedobno.ru

Анна Чулкова также является автором и другой кондитерской продукции – шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Комета», «Метеорит», а за конфеты «Золотой Рог» она удостоена бронзовой медали ВДНХ.

За освоение и внедрение новых сортов конфет Анна Федоровна награждена многими правительственными наградами, среди которых два ордена Ленина и орден Октябрьской революции. Лауреат Государственной премии, обладательница звания Героя Социалистического Труда, почетный гражданин Владивостока с 2000 года.