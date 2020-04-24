Амурчане продолжают возвращаться в Россию из-за границы

Правительство Приамурья оказывает помощь в вопросе возвращения домой амурчан, которые оказались в затруднительной ситуации в зарубежных странах в связи с прекращением регулярного международного авиасообщения. Восемь жителей региона на этой неделе вернулись в Россию возвратным рейсом из Таиланда. Еще несколько человек планируют вывезти сегодня из индонезийского острова Бали.

«Все они прибывают во Владивосток, где каждый будет помещен на 14-дневный карантин согласно требованиям Роспотребнадзора», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

На региональном уровне продолжается проработка вопроса с возвращением жителей Приамурья, которые сейчас находятся в Китае. По оперативным данным регионального минэкономразвития и внешних связей, в КНР на данный момент находится порядка 40 амурчан, четверо из которых в городе Хэйхэ. Сообщается, что они заранее были оповещены о приостановке временных пассажирских коридоров через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ, однако приняли решение остаться в КНР и дождаться открытия коридоров в Хэйхэ. С каждым из них министерство поддерживает контакт.

Поддержку нашим гражданам в Хэйхэ оказывает также и Генеральное консульство России в Харбине. Они помогают в решении вопросов, связанных с продлением визы и других разрешительных документов. Кроме того, до урегулирования ситуации и открытия временных коридоров поддержать наших земляков готовы в Народном Правительстве города Хэйхэ.

Международное пассажирское сообщение через пункты пропуска с регионами ДФО было прекращено 7 апреля по решению центральных властей КНР. Правительство Амурской области уже обратилось в МИД РФ и другие федеральные структуры с просьбой о содействии в возобновлении работы временных коридоров для возвращения наших граждан.

Что касается амурчан, которые сейчас находятся в других странах мира, то ранее сообщалось о порядке 180 жителей региона в более чем 30 странах мира. В некоторых государствах находится не более одного или двух человек из Амурской области. Работа по их возвращению продолжается, а конкретные решения принимаются в зависимости от текущей ситуации в каждой отдельно взятой зарубежной стране.